El paraguayo todavía no fue fichado por el clubde CU y la afición está inquieta al respecto. Lo último del caso.

Dentro de un semestre donde el equipo en líneas generales ha decaído en su rendimiento, Robert Morales continúa siendo de lo más destacado de Pumas. El delantero paraguayo, que marcó aquel tanto memorable en la final donde el club no pudo coronar, ha sostenido su nivel. Además, sostuvo su cuota goleadora en ataque.

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En este contexto, los fans se impacientan con una situación muy particular y que no ayuda a calmar la inquietud generalizada en Ciudad Universitaria. El conjunto auriazul aún no adquirió la ficha de su atacante titular y que hace dupla con Juninho. Pumas disfruta del presente de Robert Morales, pero todavía no aseguró su futuro.

Vale recordar que el paraguayo se encuentra cedido a préstamo desde Toluca hasta el 31 de diciembre, siendo los ‘Diablos Rojos’ los dueños de sus derechos económicos. Robert Morales se quiere quedar en Pumas, donde tiene una comodidad que nunca sintió en Metepec, pero no depende de sí mismo su continuidad.

Morales sigue de racha en Pumas [Foto: Getty]

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Para poder asegurarse de manera permanente quedarse con Robert Morales, los ‘Universitarios’ tienen una opción de compra a favor que expira a fin de año. Si bien en varias ocasiones se mencionó que iban a ejecutarla (también lo expresó el agente del jugador), no ha ocurrido hasta ahora. Y Toluca tampoco recibió una nueva notificación.

La cláusula a través de la cual se activaría la compra definitiva de la ficha del delantero posee un costo de 3 millones de dólares. Para las cifras que moviliza el futbol mexicano, agregado al rendimiento del futbolista, no es una operación significativa. No obstante, en Pumas todavía no han movido ficha y el público está expectante.

Según reveló esta tarde René Tovar, confiable corresponsal de RÉCORD, Pumas aún no activó ya que está pendiente acordar los números del nuevo contrato del jugador. Por más que la institución le pagase a Toluca el monto de la opción de compra de la cesión, si no se arregla con el futbolista todo quedaría luego en stand-by.

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De acuerdo al director editorial del periódico, ya hubo un primer cónclave y se realizará en breve una segunda reunión con el agente de Robert Morales. La intención de Pumas es rubricar un nuevo contrato a tres o cuatro años. Si todo sale bien en esa junta, se ejecuta la opción y el paraguayo renueva su vínculo en el club.

En base al reportero, Toluca también está listo para analizar otras posibilidades si Pumas no terminase comprando al jugador. Los ‘Diablos Rojos’ tendrían sondeos de España, Brasil y Estados Unidos para vender al delantero al exterior, si regresa al Infierno en diciembre. Eso sí, en tal caso podría elegir un precio más elevado para Robert Morales.