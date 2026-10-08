Dónde ver EN VIVO Tigres vs. Toluca por la jornada 11 de la Liga MX: TV y streaming online

Tigres recibe a Toluca este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario (UANL) por la 11ª jornada de la Liga MX.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, Peacock, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One
- Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Tigres ganó 1-0 como local ante Puebla. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante FC Juárez.
Toluca viene de empatar 3-3 como visitante ante Cruz Azul. Toluca lidera la tabla con 20 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Santos Laguna.
El historial entre Tigres y Toluca
Tigres y Toluca se enfrentaron 62 veces en los últimos años: 19 triunfos de Tigres, 30 de Toluca y 14 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|31/05/2026
|Toluca vs. Tigres
|1-1
|Concacaf Champions Cup
|18/01/2026
|Tigres vs. Toluca
|0-0
|Liga MX
|15/12/2025
|Toluca vs. Tigres
|2-1
|Liga MX
|12/12/2025
|Tigres vs. Toluca
|1-0
|Liga MX
|27/07/2025
|Toluca vs. Tigres
|3-4
|Liga MX
|18/05/2025
|Toluca vs. Tigres
|3-0
|Liga MX
|15/05/2025
|Tigres vs. Toluca
|1-1
|Liga MX
|02/02/2025
|Toluca vs. Tigres
|1-0
|Liga MX
|07/11/2024
|Tigres vs. Toluca
|2-1
|Liga MX
|02/03/2024
|Toluca vs. Tigres
|2-1
|Liga MX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Puebla vs. León — viernes 9 de octubre, 19:00 hs
- Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
- Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
- Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
- Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
- Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs
En síntesis
- Tigres y Toluca se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX y FOX One.
- Tigres suma 10 puntos en el torneo.
- Toluca suma 20 puntos en el torneo.