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Dónde ver EN VIVO Tigres vs. Toluca por la jornada 11 de la Liga MX: TV y streaming online

Tigres y Toluca se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Estadio Universitario (UANL), por la jornada 11 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Tigres vs. Toluca, Liga MX
Tigres vs. Toluca, Liga MX

Tigres recibe a Toluca este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario (UANL) por la 11ª jornada de la Liga MX.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • México: 21:00 hs
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Por dónde ver el partido

  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX, FOX One
  • Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, Peacock, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV, FOX One
  • Centroamérica: Azteca Deportes En Vivo

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Tigres ganó 1-0 como local ante Puebla. El conjunto marcha 15° con 10 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante FC Juárez.

Toluca viene de empatar 3-3 como visitante ante Cruz Azul. Toluca lidera la tabla con 20 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Santos Laguna.

El historial entre Tigres y Toluca

Tigres y Toluca se enfrentaron 62 veces en los últimos años: 19 triunfos de Tigres, 30 de Toluca y 14 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
31/05/2026Toluca vs. Tigres1-1Concacaf Champions Cup
18/01/2026Tigres vs. Toluca0-0Liga MX
15/12/2025Toluca vs. Tigres2-1Liga MX
12/12/2025Tigres vs. Toluca1-0Liga MX
27/07/2025Toluca vs. Tigres3-4Liga MX
18/05/2025Toluca vs. Tigres3-0Liga MX
15/05/2025Tigres vs. Toluca1-1Liga MX
02/02/2025Toluca vs. Tigres1-0Liga MX
07/11/2024Tigres vs. Toluca2-1Liga MX
02/03/2024Toluca vs. Tigres2-1Liga MX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Puebla vs. León — viernes 9 de octubre, 19:00 hs
  • Querétaro vs. Atlante — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • FC Juárez vs. Tijuana — sábado 10 de octubre, 17:00 hs
  • Atlas vs. Guadalajara — sábado 10 de octubre, 19:00 hs
  • Atlético San Luis vs. Santos Laguna — domingo 11 de octubre, 17:00 hs
  • Pachuca vs. Necaxa — domingo 11 de octubre, 17:10 hs
  • Pumas UNAM vs. Cruz Azul — domingo 11 de octubre, 19:15 hs

En síntesis

  • Tigres y Toluca se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 11 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX y FOX One.
  • Tigres suma 10 puntos en el torneo.
  • Toluca suma 20 puntos en el torneo.
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