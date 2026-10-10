¿Por qué no juega Vinícius Jr. en Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga 2026-27?

José Mourinho confirmó el once titular del Real Madrid para enfrentar al Villarreal por LaLiga 2026-27 y sorprendió con la ausencia de Vinícius Jr., quien comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

Desde las 13:00 horas de la Ciudad de México, el Real Madrid vuelve a la actividad tras el parate FIFA y buscará conseguir tres puntos importantes en LaLiga 2026-27. Los Merengues han tenido resultados irregulares en el último tiempo y necesitan recuperar regularidad para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

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Por su parte, el Villarreal intentará dar la sorpresa y llevarse una victoria de un escenario complicado. El Submarino Amarillo apenas sumó ocho puntos de los 21 que disputó hasta el momento, por lo que necesita mejorar sus resultados para acercarse a los puestos de arriba.

Con el triunfo del Barcelona ante el Getafe en el Camp Nou, el Real Madrid quedó a nueve puntos de la cima y está obligado a sumar para no alejarse todavía más de los primeros lugares de un torneo en el que siempre es candidato al título.

José Mourinho ya confirmó a los 11 futbolistas que saldrán al campo de juego en busca de la victoria y sorprendió con la ausencia de una de sus grandes figuras. Vinícius Jr. será suplente ante el Villarreal y deberá esperar su oportunidad para ingresar durante el encuentro.

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El 11 titular del Real Madrid vs. Villarreal

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Ibrahima Konaté

Antonio Rüdiger

Álvaro Carreras

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde (C)

Arda Güler

Yan Diomande

Jude Bellingham

Kylian Mbappé

En sintesis