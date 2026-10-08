Alineaciones de Tigres y Toluca por la Liga MX: formaciones probables

Se viene Tigres vs. Toluca este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario (UANL) desde las 21:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Tigres y Toluca
Tigres viene de ganarle 1-0 a Puebla y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Toluca viene de empatar 3-3 con Cruz Azul y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tigres y Toluca
Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzman, Mauro Lainez, Alan Franco, Joaquim, Rafael Guerrero, Diego Sanchez, Juan Pablo Vigon, Fernando Gorriaran, Guillermo Martinez, Ozziel Herrera, Juan Francisco Brunetta. DT: Victor Vucetich.
Toluca (4-2-3-1): Luis Garcia, Everardo del Villar, Federico Pereira, Bruno Mendez, Luan Luan, Pavel Perez, Nicolas Castro, Diego Barbosa, Paulinho, Alexis Vega, Helio Junio. DT: Antonio Mohamed.
Suplentes de Tigres: Cesar Araujo, Diego Lainez, Ricardo Monreal, Carlos Rodriguez, Fernando Ordonez, Jaidyn Contreras, Vladimir Lorona, Israel Aceves, Edgar Villavicencio, Antonio de Maria y Campos.
Suplentes de Toluca: Antonio Briseno, Ricardo Angulo, Ronaldo Beltran, Brian Garcia, Oswaldo Virgen, Jorge Diaz, Erick Gutierrez, Sebastian Aceves, Jose Estrada, Edher Segura.
La previa de Tigres y Toluca: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 9 de octubre
- Hora: 21:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Universitario (UANL)
- Historial: 62 cruces — Tigres ganó 19, Toluca ganó 30 y empataron 14
- Último antecedente: 31/05/2026: Toluca 1-1 Tigres
- Próximo partido de Tigres: vs. Guadalajara, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Toluca: vs. Atlético San Luis, domingo 18 de octubre