Alineaciones de Tigres y Toluca por la Liga MX: formaciones probables

Tigres y Toluca se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario (UANL) por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Tigres vs. Toluca este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario (UANL) desde las 21:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Tigres y Toluca

Tigres viene de ganarle 1-0 a Puebla y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Toluca viene de empatar 3-3 con Cruz Azul y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tigres y Toluca

Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzman, Mauro Lainez, Alan Franco, Joaquim, Rafael Guerrero, Diego Sanchez, Juan Pablo Vigon, Fernando Gorriaran, Guillermo Martinez, Ozziel Herrera, Juan Francisco Brunetta. DT: Victor Vucetich.

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Toluca (4-2-3-1): Luis Garcia, Everardo del Villar, Federico Pereira, Bruno Mendez, Luan Luan, Pavel Perez, Nicolas Castro, Diego Barbosa, Paulinho, Alexis Vega, Helio Junio. DT: Antonio Mohamed.

Suplentes de Tigres: Cesar Araujo, Diego Lainez, Ricardo Monreal, Carlos Rodriguez, Fernando Ordonez, Jaidyn Contreras, Vladimir Lorona, Israel Aceves, Edgar Villavicencio, Antonio de Maria y Campos.

Suplentes de Toluca: Antonio Briseno, Ricardo Angulo, Ronaldo Beltran, Brian Garcia, Oswaldo Virgen, Jorge Diaz, Erick Gutierrez, Sebastian Aceves, Jose Estrada, Edher Segura.

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La previa de Tigres y Toluca: todo lo que hay que saber