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Alineaciones de Tigres y Toluca por la Liga MX: formaciones probables

Tigres y Toluca se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario (UANL) por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tigres vs. Toluca, Liga MX
Tigres vs. Toluca, Liga MX

Se viene Tigres vs. Toluca este viernes 9 de octubre en el Estadio Universitario (UANL) desde las 21:00 hora de México por la Liga MX: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Tigres y Toluca

Tigres viene de ganarle 1-0 a Puebla y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Toluca viene de empatar 3-3 con Cruz Azul y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tigres y Toluca

Tigres (4-2-3-1): Nahuel Guzman, Mauro Lainez, Alan Franco, Joaquim, Rafael Guerrero, Diego Sanchez, Juan Pablo Vigon, Fernando Gorriaran, Guillermo Martinez, Ozziel Herrera, Juan Francisco Brunetta. DT: Victor Vucetich.

Toluca (4-2-3-1): Luis Garcia, Everardo del Villar, Federico Pereira, Bruno Mendez, Luan Luan, Pavel Perez, Nicolas Castro, Diego Barbosa, Paulinho, Alexis Vega, Helio Junio. DT: Antonio Mohamed.

Suplentes de Tigres: Cesar Araujo, Diego Lainez, Ricardo Monreal, Carlos Rodriguez, Fernando Ordonez, Jaidyn Contreras, Vladimir Lorona, Israel Aceves, Edgar Villavicencio, Antonio de Maria y Campos.

Suplentes de Toluca: Antonio Briseno, Ricardo Angulo, Ronaldo Beltran, Brian Garcia, Oswaldo Virgen, Jorge Diaz, Erick Gutierrez, Sebastian Aceves, Jose Estrada, Edher Segura.

La previa de Tigres y Toluca: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 9 de octubre
  • Hora: 21:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Universitario (UANL)
  • Historial: 62 cruces — Tigres ganó 19, Toluca ganó 30 y empataron 14
  • Último antecedente: 31/05/2026: Toluca 1-1 Tigres
  • Próximo partido de Tigres: vs. Guadalajara, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Toluca: vs. Atlético San Luis, domingo 18 de octubre
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