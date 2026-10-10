Dónde ver EN VIVO New York Red Bulls vs. San Diego FC por la jornada 28 de la MLS: TV y streaming online

New York Red Bulls y San Diego FC se enfrentan este sábado 10 de octubre, en el Sport Illustrated Stadium, por la jornada 28 de la MLS. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre se define un duelo parejo en la MLS, con dos equipos que pelean por meterse en zona de playoffs. New York Red Bulls recibirá a San Diego FC en el Sport Illustrated Stadium en un partido que puede mover varios puestos en la tabla.

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Ambos llegan con 27 partidos jugados y apenas un punto de diferencia, así que cada resultado pesa para asegurar un lugar entre los clasificados. Con la fase regular entrando en su recta final, ninguno puede permitirse relajarse.

Horario del partido

México: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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La actualidad de ambos equipos

New York Red Bulls viene de un golpe duro: cayó 0-3 de local ante St. Louis City, un resultado que cortó una racha positiva. Antes de eso había ganado dos seguidos de visitante, ante New York City FC y Columbus Crew, por la mínima diferencia en ambos casos. La idea ahora es recuperar esa solidez puertas adentro del Sport Illustrated Stadium.

San Diego FC atraviesa un presente irregular, con dos empates consecutivos que dejaron sensación de puntos escapados: 3-3 ante Austin FC y 2-2 frente a Inter Miami. Antes había sufrido una goleada en contra, 0-5 como local ante Philadelphia Union, algo que todavía pesa en su andar reciente. Necesita sumar de visitante para no perderle pisada a la zona de clasificación.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Philadelphia Union vs. Real Salt Lake — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Orlando City vs. Columbus Crew — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

New England Revolution vs. Seattle Sounders — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Inter Miami vs. D.C. United — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Charlotte FC vs. FC Dallas — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Atlanta United vs. FC Cincinnati — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Minnesota United vs. Houston Dynamo — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Sporting Kansas City vs. Portland Timbers — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Austin FC vs. Nashville SC — sábado 10 de octubre, 18:30 hs

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes — sábado 10 de octubre, 19:30 hs

En síntesis