Los 3 goleadores con los que debe tener cuidado el América

Estos jugadores están por encima de los anotadores de las Águilas en la tabla de goleo, por lo que deben tomarlo en cuenta.

Este sábado 19 de septiembre se juega una edición más del Clásico Nacional entre el Club América y Chivas. Lamentablemente para los azulcremas, vienen de una derrota dolorosa ante Cruz Azul en el Clásico Joven, mientras que los del Rebaño llegan como los líderes del torneo y esa jerarquía podría pesar en un duelo de esta magnitud.

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Si las Águilas se quieren recuperar de la derrota ante La Máquina tendrán que analizar mucho mejor a sus rivales y es que en este torneo, a los azulcremas les ha costado hacer goles, por lo que no hay jugadores que aparezcan en la parte alta de la tabla de goleo, aunque compiten no están entre los primeros 10 que destacan.

Goleadores de Chivas vs goleadores del América

Sin embargo, los rojiblancos tienen a tres jugadores que se han levantado como anotadores y aunque aún no alcanzan al líder de la competencia, han encontrado sus goles de manera más frecuente. El primero de ellos es Ricardo Marín, quien ocupa el tercer puesto de la tabla con cuatro anotaciones, sólo por debajo de Salomón Rondón y Lucas Ocampos.

El segundo en esta lista es Roberto Alvarado, el Piojo ocupa el cuarto puesto, de igual manera con cuatro tantos por el momento. El tercero es Santiago Sandoval, luego del doblete ante Pumas, el mexicano logró su tercera anotación y se posiciona en el sitio 9, por lo que en el Nido, deben intentar que estos tres futbolistas no les hagan daño.

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Aunque Henry Martín y Brian Rodríguez también tienen tres anotaciones, se posicionan en el lugar 11 y 12 de la tabla quedando fuera de ese Top 10. Pueden ser ambos jugadores azulcremas quienes se mantengan por encima y las oportunidades de anotación que puedan tener concretarlas de manera inmediata para superarlos.

En síntesis