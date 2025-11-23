Es tendencia:
Las alineaciones de FC Juárez vs. Pachuca por el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX

Este domingo se define el último clasificado a la Liguilla del Apertura 2025 y será entre FC Juárez y Pachuca.

Por Ramiro Canessa

FC Juárez vs. Pachuca por el Apertura 2025.
© Getty ImagesFC Juárez vs. Pachuca por el Apertura 2025.

Desde las 19:00 hs de la CDMX, FC Juárez será local ante Pachuca en el partido decisivo del Play-In del Apertura 2025, duelo que definirá al último equipo clasificado a la Liguilla. Los Bravos llegan golpeados tras caer 3-1 ante Xolos de Tijuana en su primer intento, aunque gracias a su mejor posición en la tabla vuelven a tener una vida extra para luchar por su boleto.

Para Juárez, es una oportunidad que no puede dejar pasar: una victoria les permitiría avanzar y enfrentar a Toluca en la siguiente instancia. El equipo sabe que no puede repetir los errores defensivos de su duelo anterior si quiere mantenerse con vida en el torneo.

Del lado de los Tuzos, el panorama es distinto. Pachuca llega con confianza luego de superar 3-1 a Pumas UNAM en casa, un triunfo que les dio aire y los mantuvo en carrera. Ahora, intentarán completar la tarea como visitantes, sabiendo que el premio es nada menos que meterse entre los ocho mejores del certamen.

Alineación de FC Juárez para recibir a Pachuca

  • Sebastián Jurado
  • Jesús Murillo
  • Jairo Torres
  • Moisés Mosquera
  • Denzell García
  • Homer Martínez
  • Madson
  • José Rodríguez
  • Dieter Villalpando
  • Ricardo Oliveira
  • Óscar Estupiñán
Alineación de Pachuca en su visita a Juárez

  • Carlos Moreno
  • Brian García
  • Eduardo Bauermann
  • Sergio Barreto
  • Daniel Aceves
  • Alan Bautista
  • Pedro Pedraza
  • Robert Kenedy
  • Oussama Idrissi
  • Luis Quiñones
  • Jhonder Cádiz
Ramiro Canessa
