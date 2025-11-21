¡Qué cruce se nos viene! Uno de los platos fuertes de la Liguilla será la serie eliminatoria que animarán Tigres UANL y Xolos, dos de los equipos que mejor juegan al futbol en México. Los ‘Universitarios’ y ‘La Jauría’ se medirán frente a frente en el marco de los cuartos de final, en un espectacular duelo a ida y vuelta en la continuidad del Torneo Apertura 2025.

¿Cómo llegan Tigres y Xolos a los cuartos de final del Apertura 2025?

Los ‘Felinos’ obtuvieron su boleto a esta instancia en forma directa, por haber finalizado en la 2° colocación de la tabla general de posiciones en la fase regular, con 36 puntos. En su última presentación, vencieron por 3-1 a Atlético de San Luis, con goles de Ángel Correa, Marco Farfán y Diego Lainez.

Los ‘Xolos’, por su parte, sacaron su pasaje a esta ronda por haber dejado en el camino a FC Juárez en el Play-in previo a la Liguilla: derrotaron a los ‘Bravos’ por 3-1, con las conquistas de Mourad El Ghezouani, Gilberto Mora y Ezequiel Bullaude. Anteriormente, habían terminado en el 7° lugar.

Tigres vs. Xolos, un duelo atrapante de Liguilla [Foto: Getty]

¿Cuándo juegan Tigres vs. Xolos por los cuartos de final del Apertura 2025?

A falta de confirmación oficial, el miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo el partido de ida de la serie en el Estadio Caliente (casa de los Xolos de Tijuana), mientras que el sábado 29 de noviembre tendrá lugar el encuentro de vuelta de la serie en el Estadio Universitario (el hogar de Tigres UANL). Los horarios aún no están definidos pero serán oficializados en las próximas horas por las redes sociales de la Liga MX.

¿Contra quién juega el ganador de Tigres vs. Xolos por el Apertura 2025?

El vencedor de la serie de cuartos de final entre los equipos de Nuevo León y Tijuana avanzará a semifinales de la Liguilla, donde tendrá que verse las caras ante el triunfador del cruce entre Cruz Azul y Chivas. Del otro lado del cuadro de la Fiesta Grande del futbol mexicano, Toluca espera por Juárez o Pachuca y también está el duelo América – Rayados.

El historial de Tigres vs. Xolos antes de los cuartos de final del Apertura 2025:

A lo largo de la historia, los ‘Universitarios’ y los ‘Xolos’ se han enfrentado en 30 oportunidades en total, con una amplia ventaja para los ‘Felinos’: Tigres ha conseguido 18 victorias, Tijuana ha logrado 4 triunfos, y han igualado en las 8 ocasiones restantes. En su último cruce entre sí, los de Nuevo León se impusieron por 2-0 en el Volcán, con goles de André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

