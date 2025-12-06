Este sábado se juega la semifinal de vuelta entre Toluca y Rayados, en esta ocasión el conjunto de los Diablos Rojos necesita conseguir el el resultado en casa para que puedan llegar de nueva cuenta a la Gran Final, ahora en el Apertura 2025 y peleen por el bicampeonato. Y es que la escuadra regiomontana se interpuso en la ida ganando en el Estadio BBVA 1-0.

Aunque el empate en el marcador global beneficia al equipo del Estado de México, hay que tener en claro que la ventaja la lleva la escuadra de Domenec Torrent. El Estadio Nemesio Diez es uno de los que pesa mucho, por lo que sí podrían conseguir esa igualada que por posición en la tabla le den el pase o simplemente darle la voltereta al marcador.

De esta manera, se espera que el conjunto regio proponga algo distinto para este duelo, ya que en el caso de Toluca no contarán con su estrella Alexis Vega, mientras que Rayados sigue sin tener a Lucas Ocampos. Es por ello que este duelo estará muy reñido en busca de conocer al primer finalista de la Liga MX en este semestre.

Alineación de Toluca

Hugo González

Diego Barbosa

Antonio Briseño

Andrés Pereira

Jesús Gallardo

Everardo López

Franco Romero

Nicolás Castro

Marcel Ruiz

Helinho

Paulinho

Alineación de Rayados

Gerardo Arteaga

John Medina

Sergio Ramos

Fidel Ambriz

Óliver Torres

Sergio Canales

Jesús Corona

Íker Fimbres

German Berterame

En síntesis