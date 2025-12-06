Este sábado 6 de diciembre se define la semifinal entre Rayados y Toluca. Monterrey ganó 1-0 en el Gigante de Acero el miércoles pasado, pero nada está sentenciado porque la ventaja es de un solo gol y se espera que los Diablos Rojos muestren otra cara como locales.

Sin embargo, en la previa a la revancha contra Toluca, Domènec Torrent recibió la mala noticia de una baja inesperada que lo obliga a repensar la estrategia. De acuerdo a lo informado por el periodista Felipe Galindo, Tecatito Corona no viajó con el plantel para la segunda semifinal.

El delantero de la Pandilla presentó inflamación y dolor luego de los trabajos tras la victoria de Rayados. Es por eso que el cuerpo técnico decidió dejarlo fuera de la convocatoria para que Tecatito no corra el riesgo de lesionarse de gravedad. Recordemos que Jesús Corona fue titular en la ida ante Toluca y salió en el minuto 54 del partido.

Ahora Domènec Torrent tiene que replantear la estrategia y una posibilidad es armar un sistema con cinco defensores, en el que podría ingresar Carlos Salcedo. Si bien Rayados solo obtuvo una ventaja de un gol, tampoco es que abundan las opciones del mediocampo en adelante.

Tecatito Corona se pierde la revancha ante Toluca (Getty Images)

En este sentido, una opción sería la de jugar con Lucas Ocampos, pero esta posibilidad suena más arriesgada considerando que el jugador se ha perdido varios partidos. El argentino no ha participado de la Liguilla todavía y no suma minutos desde la Jornada 16 frente a Chivas.

Aunque aún no está confirmado, Lucas Ocampos ya estaría disponible para al menos jugar una parte del partido. Sería un regreso clave para Monterrey en su búsqueda de eliminar al vigente campeón de la Liga MX y Rayados ya sabe que ganando o empatando estará en la final.

