El máximo campeón del futbol mexicano está listo para afrontar una de esas noches inolvidables de Liguilla. El Club América regresará esta tarde al Estadio Ciudad de los Deportes, para disputar la revancha de los cuartos de final del Apertura 2025. Tras un encuentro de ida para el olvido, las ‘Águilas’ tendrán que hacerse fuerte en casa para eliminar a Rayados y seguir en carrera.

Del primer cruce de la serie de esta primera instancia de los Playoffs de la Liga MX, el conjunto azulcrema se trajo una derrota por 2-0 de Monterrey. Con goles de Sergio Canales y Fidel Ambriz, los regiomontanos lo vencieron en choque inicial jugado en el Estadio BBVA. Ahora, en Ciudad de México, el América intentará dar vuelta el resultado y clasificarse a las semifinales.

En este escenario, para poder continuar con vida en este Torneo Apertura, el elenco capitalino deberá imponerse por dos tantos de diferencia. Ganando 2-0, 3-1, 4-2 o por cualquier otro marcador con esa ventaja, las Águilas dejarán en el camino a Rayados y avanzarán a la siguiente ronda. Para ello, tendrá que mejorar en dos aspectos clave: generar más ocasiones y ser más eficaz.

Brian Rodríguez y Allan Saint-Maximin deberán esperar para jugar [Foto: Getty]

Sin embargo, siguiendo esa línea, América saldrá al campo de juego con las ausencias de Brian Rodríguez y Allan Saint-Maximin, dos de sus mejores armas ofensivas. Tanto el uruguayo como el francés firmaron planilla, pero estarán en el banco de suplentes y quedaron fuera del once inicial del equipo azulcrema para comenzar el juego de vuelta.

En el caso del delantero charrúa, se trata de una decisión táctica de André Jardine. Brian Rodríguez no tuvo una destacada actuación en la ida en Monterrey, y el entrenador se inclinó por otro futbolista para esta tarde. Por el lado de Allan Saint-Maximin, será para usarlo lo justo y necesario dado que no se siente al 100% físicamente aún, luego de haberse perdido el primer choque de visitante.

Con las ausencias de Brian Rodríguez y Allan Saint-Maximin, la alineación titular de América para recibir a Rayados será la siguiente: Luis Ángel Malagón; Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja; Érick Sánchez, Jonatan Dos Santos, Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas; Rodrigo Aguirre y José Raúl Zúñiga.

