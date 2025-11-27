Cuando estrellas de talla mundial llegan al futbol mexicano, lo que los aficionados por lo menos esperan es poder disfrutarlos por un largo tiempo. Por ello golpeará con fuerza en el mundo Rayados la salida de Sergio Ramos, un bombazo mundial que salió a la luz hace instantes. El emblemático defensa español no continuará en Monterrey y es noticia.

En las últimas semanas, los mismos directivos de ‘La Pandilla’ habían admitido que existían conversaciones para renovar el contrato del marcador central, que expira el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, desde España una fuente muy cercana al futbolista ha confirmado con seguridad que es un hecho la despedida de quien durante este año fue el capitán albiazul.

De acuerdo a la novedad que ratificó Juanfe Sanz, periodista de El Chiringuito TV y con llegada al jugador, se trata de una decisión personal del zaguero de dejar Monterrey. Pese a encontrarse muy a gusto en la institución y en la ciudad, en lo deportivo y en lo familiar, Sergio Ramos ha tomado la determinación de abandonar al equipo regiomontano a fin de año.

Sergio Ramos no llegará a superar el año en México [foto: Getty]

Según agregó el corresponsal que filtró la información, el deseo del futbolista es “emprender una nueva etapa deportiva” y aprovechar al máximo sus últimos años de carrera. El defensor se siente pleno físicamente y, con el retiro en el horizonte, todavía quiere seguir jugando pero pretende conocer otros destinos luego de una experiencia de un año en la Liga MX.

“Lo que me dicen es que está enamorado de la ciudad, enamorado de la afición, y que México es un país que le encanta, y que tiene como objetivo claro acabar levantando un título, motivo por el que fichó por Rayados. Sin embargo, quiere emprender un nuevo camino, no piensa en retirarse y la noticia es que Sergio Ramos ha decidido poner final a su etapa en Monterrey”, se explayó el reportero y panelista del reconocido programa de la televisión española.

De este modo, Sergio Ramos se despedirá del club una vez finalizada la participación en la Liguilla. Actualmente, el conjunto albiazul se encuentra disputando los cuartos de final, donde venció por dos tantos contra cero al América en el partido de ida. Su deseo es poder ser campeón antes de decir adiós y cambiar de rumbo en el desenlace de su trayectoria profesional.

Lo que es una realidad es que el experimentado zaguero central no fichará en otro equipo de México. Su agente trabaja en algunas alternativas para irse a jugar al exterior, a algunas ligas que todavía no ha tenido el placer de conocer. El ’93’ ansía poder desempeñarse en algún país nuevo antes de ponerle fin a su etapa de jugador.

Los números de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey:

Desde su llegada a ‘La Pandilla’, el ex Real Madrid ha disputado 30 encuentros en total entre todas las competiciones, con un aporte directo de ¡7 goles!, además de seguridad defensiva y muchos duelos aéreos ganados. En su primer torneo en el club, quedó eliminado con el equipo en cuartos de final, y en este segundo campeonato buscará gritar campeón para despedirse a lo grande de la Sultana del Norte.

