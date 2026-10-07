Partidos de la Liga MX después de la Fecha FIFA

Tras el término de la Fecha FIFA estos son los duelos que se vienen para este fin de semana en el Apertura 2026.

Este martes terminó la Fecha FIFA con el partido de México vs Chile, ahora cada unos de los jugadores tendrá que volver a sus clubes para poder disputar la Jornada 11 del Apertura 2026 en la Liga MX. Algunos equipos lamentablemente tuvieron bajas importantes debido a las lesiones de sus jugadores, por lo que posiblemente no sean contemplados.

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Bajas para la Jornada 11

Conjuntos como Chivas y los Xolos de Tijuana podrían disputar esta fecha del calendario sin Luis Romo y Gilberto Mora, ya que ambos tuvieron que abandonar la concentración justo antes de su último duelo debido a molestias físicas, por lo que es muy probable que para los partidos ante Atlas y FC Juárez, respectivamente, no aparezcan.

Estamos ya en la recta final de la competencia y hay clubes que están peleando en la parte de alta de la tabla por conseguir el liderato, pero también hay quienes aún se mantienen fuera de la zona de clasificación y que una victoria en esta jornada podría cambiar el rumbo para se puedan meter en la competencia, por lo que será clave.

Además, el panorama se encuentra más difícil para algunas plantillas, ya que se vienen partidos de alta rivalidad. Tan solo en esta fecha podremos ver lo que fue la final del Clausura 2026 donde Pumas recibió a Cruz Azul y además tendremos un Clásico Tapatío que podría dejar al Rebaño en la punta de la tabla general si vence y se dan otros resultados.

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Partidos de la Liga MX en la J11

Viernes 9 de octubre

Puebla vs León (Estadio Cuauhtémoc) 19:00 horas

(Estadio Cuauhtémoc) 19:00 horas Tigres vs Toluca (Estadio Universitario) 21:00 horas

Sábado 10 de octubre

FC Juárez vs Tijuana (Estadio Olímpico Benito Juárez) 17:00 horas

(Estadio Olímpico Benito Juárez) 17:00 horas Querétaro vs Atlante (Estadio Corregidora) 17:00 horas

(Estadio Corregidora) 17:00 horas Atlas vs Chivas (Estadio Jalisco) 19:00 horas

(Estadio Jalisco) 19:00 horas América vs Rayados (Estadio Azteca) 21:10 horas

Domingo 11 de octubre

Atlético San Luis vs Santos (Estadio Libertad Financiera) 17:00 horas

(Estadio Libertad Financiera) 17:00 horas Pachuca vs Necaxa (Estadio Hidalgo) 17:010 horas

(Estadio Hidalgo) 17:010 horas Pumas vs Cruz Azul (Estadio Olímpico Universitario) 19:00 horas

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En síntesis