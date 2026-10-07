Partidos de la Liga MX después de la Fecha FIFA

Este martes terminó la Fecha FIFA con el partido de México vs Chile, ahora cada unos de los jugadores tendrá que volver a sus clubes para poder disputar la Jornada 11 del Apertura 2026 en la Liga MX. Algunos equipos lamentablemente tuvieron bajas importantes debido a las lesiones de sus jugadores, por lo que posiblemente no sean contemplados.
Bajas para la Jornada 11
Conjuntos como Chivas y los Xolos de Tijuana podrían disputar esta fecha del calendario sin Luis Romo y Gilberto Mora, ya que ambos tuvieron que abandonar la concentración justo antes de su último duelo debido a molestias físicas, por lo que es muy probable que para los partidos ante Atlas y FC Juárez, respectivamente, no aparezcan.
Estamos ya en la recta final de la competencia y hay clubes que están peleando en la parte de alta de la tabla por conseguir el liderato, pero también hay quienes aún se mantienen fuera de la zona de clasificación y que una victoria en esta jornada podría cambiar el rumbo para se puedan meter en la competencia, por lo que será clave.
Además, el panorama se encuentra más difícil para algunas plantillas, ya que se vienen partidos de alta rivalidad. Tan solo en esta fecha podremos ver lo que fue la final del Clausura 2026 donde Pumas recibió a Cruz Azul y además tendremos un Clásico Tapatío que podría dejar al Rebaño en la punta de la tabla general si vence y se dan otros resultados.
Partidos de la Liga MX en la J11
Viernes 9 de octubre
- Puebla vs León (Estadio Cuauhtémoc) 19:00 horas
- Tigres vs Toluca (Estadio Universitario) 21:00 horas
Sábado 10 de octubre
- FC Juárez vs Tijuana (Estadio Olímpico Benito Juárez) 17:00 horas
- Querétaro vs Atlante (Estadio Corregidora) 17:00 horas
- Atlas vs Chivas (Estadio Jalisco) 19:00 horas
- América vs Rayados (Estadio Azteca) 21:10 horas
Domingo 11 de octubre
- Atlético San Luis vs Santos (Estadio Libertad Financiera) 17:00 horas
- Pachuca vs Necaxa (Estadio Hidalgo) 17:010 horas
- Pumas vs Cruz Azul (Estadio Olímpico Universitario) 19:00 horas
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En síntesis
- Luis Romo y Gilberto Mora serían baja para Chivas y Xolos por lesión.
- La Jornada 11 del Apertura 2026 se jugará del 9 al 11 de octubre.
- Pumas vs Cruz Azul jugarán el domingo 11 de octubre a las 19:00.