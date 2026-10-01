¿Lo vive como revancha? Joaquim Pereira habla sobre las finales entre Tigres y Toluca antes del choque por Liga MX

El defensor brasilero habló sobre los últimos dos enfrentamientos clave contra los Diablos Rojos, dejando en claro su postura de cara al próximo partido en el Apertura 2026.

Los Tigres de la UANL y los Diablos Rojos del Toluca se han medido con frecuencia en instancias decisivas durante el último año, con la escuadra escarlata saliendo airosa en los momentos de mayor exigencia sobre el terreno de juego.

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El primer antecedente clave se remonta a la serie por el título del Apertura 2025, donde Toluca terminó levantando el trofeo mediante una tanda de penales kilométrica en la que incluso intervinieron los guardametas. El segundo enfrentamiento ocurrió en la Copa de Campeones, donde el cuadro auriazul volvió a caer desde los once pasos tras igualar 1-1 al cabo de 120 minutos de juego.

Uno de los pilares defensivos presentes en ambas finales es Joaquim Pereira, quien al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre dichos antecedentes, prefirió enfocar la atención en el choque que se aproxima: “Sí, fue un golpe duro las dos finales, pero son partidos diferentes. Ahora es otro partido, otro campeonato. Entonces tenemos que enfocar bien. No creo que tenemos que pensar en revancha, en esas cosas, porque son partidos diferentes.“

Tigres, en la necesidad de una victoria

Más allá de no tratarse de un duelo eliminatorio por un título, el siguiente compromiso frente al cuadro mexiquense representa un choque crucial para las aspiraciones regiomontanas. Con apenas dos triunfos en 10 jornadas disputadas, los Tigres marchan en el lugar 15 de la tabla general, a cuatro puntos de la zona de reclasificación en este Torneo Apertura 2026.

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Joaquim Pereira habla sobre la reciente rivalidad entre Tigres y Toluca, destacando que no se enfocan en la revancha.



📹 Jorge Rosales pic.twitter.com/zjhH1NaJvK — MedioTiempo (@mediotiempo) October 1, 2026

Concentrado en la trascendencia del cotejo, el zaguero brasileño enfatizó los aspectos tácticos y mentales que requerirá el equipo para sumar de a tres. “Para mí la clave es la concentración, tenemos que estar concentrados, pase lo que pase, y siempre pensar para adelante para salir con una victoria, porque es importante para nosotros en este momento“, concluyó el defensor brasilero.

¿Cuándo juegan Tigres vs. Toluca por el Apertura 2026?

En el reinicio de las actividades de la Liga MX tras la Fecha FIFA de septiembre y octubre, Tigres recibirá a Toluca en el Estadio Universitario por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 el sábado 10 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Mientras los Diablos Rojos buscan consolidarse en la cima de la tabla general al ostentar 20 puntos, el conjunto de la UANL intentará acortar distancias rumbo a puestos de Liguilla, ubicándose de momento en la décimo quinta posición con 10 unidades.

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En síntesis