El gol de Ángel Correa ante Toluca entró en los libros de historia de la Liga MX

El delantero argentino marcó el único tanto del partido de ida de la final del Apertura 2025 entre Tigres y los Diablos Rojos.

Por Leandro Barraza

Tigres pegó primero en la final del Apertura 2025 de la Liga MX. Los Felinos se impusieron por 1-0 ante Toluca en el partido de ida, disputado en el Estadio Universitario de la UANL, gracias a un tanto de Ángel Correa a los 46 minutos de partido. De esta manera, el argentino confirmó su gran momento y acercó a los Universitarios al título.

Con el gol marcado este jueves, Correa alcanzó los 15 festejos en tan solo 26 juegos. Números de crack que respaldan su exitosa carrera europea en Atlético de Madrid y sus reiteradas convocatorias a la Selección Argentina. Ahora bien, su tanto contra Toluca no fue uno más, sino que se metió en los libros de historia de la Liga MX.

¿Por qué fue histórico el gol de Ángel Correa ante Toluca?

El gol de Ángel Correa en Tigres UANL vs. Toluca significó el primer tanto de un campeón del mundo en la historia de las finales de la Liga MX. El oriundo de Rosario fue parte de la lista de convocados de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022, cita que Argentina ganó luego de imponerse ante Francia en una recordada final.

Cabe recordar que ‘Angelito’ no había sido incluido en la lista en primera instancia, pero tanto él como Thiago Almada se sumaron por las bajas de último mometo de Nicolás González y Joaquín ‘Tucu’ Correa. ¿Le alcanzará a Ángel Correa para volver a ser citado luego de lo mostrado con Tigres?

¿Es Ángel Correa el mejor jugador de la Liga MX?

