Con los puntos dejados en el camino por las ‘Águilas’ anoche y el mano a mano entre ‘La Máquina’ y los ‘Rayados’ que se descontarán puntos, Tigres UANL sabe que se encuentra ante una oportunidad de oro de meterse de lleno en la disputa por el liderato del Torneo Apertura. Sin embargo, para ello tiene que cumplir con su parte, hacer los deberes en casa y superar a unos combativos Xolos.

En este encuentro que será fundamental para las aspiraciones de los ‘Felinos’, el dueño de casa ha sorprendido con una novedad en su once inicial: Ángel Correa quedó fuera del equipo titular para recibir al Tijuana. El delantero argentino, flamante fichaje y una de las máximas estrellas del conjunto auriazul, aparece en el banco de suplentes para el compromiso del día.

En esta ocasión, la asombrosa salida de la formación del atacante fue decisión de Guido Pizarro, su entrenador: posee cuatro amonestaciones, y de recibir otra, se perderá el Clásico Regio de la próxima fecha ante Monterrey. Durante la semana se platicó mucho al respecto de esta posible pérdida para un juego decisivo, y por ello se optó por no arriesgarlo, al menos de entrada.

Ángel Correa esperará en la banca de suplentes [Foto: Getty]

En estos momentos, el delantero se encuentra en su plenitud física y no tiene que ver con un problema ni lesión su ausencia en este partido ante Xolos. Simplemente, para evitar que sea sancionado de cara al siguiente desafío, el cuerpo técnico se inclinó por hacerlo a un lado. Eso sí, de necesitar usarlo, Ángel Correa estará a disposición para ingresar algunos minutos.

Desde su llegada a Tigres UANL a mitad de año, el argentino tuvo una incidencia determinante en el semestre de los ‘Universitarios’: participó directamente en 13 goles en 19 presentaciones, con 10 anotaciones y 3 asistencias en sólo 1.512 minutos jugados. Este sábado, el elenco regio tendrá la chance de probar cómo rinde el equipo sin su mejor delantero del momento.

Con la salida del once de Ángel Correa, la alineación confirmada de Tigres UANL para recibir a Xolos esta tarde en el Volcán saldrá al campo de la siguiente manera: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Jesús Garza; Fernando Gorriarán, Juan Pablo Vigón; Ozziel Herrera, Diego Sánchez; Juan Brunetta; André-Pierre Gignac.

