En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL derrotó 2-0 en condición de local a Xolos en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, y no afloja en su lucha por quedarse con el liderato de la tabla de posiciones.

Los autores de los goles fueron André-Pierre Gignac y Ángel Correa. Además, justamente el argentino fue quien asistió al francés para abrir el marcador a los 61 minutos de partido. Lo más curioso es que el ex Atlético Madrid inició el duelo en el banquillo e ingresó al partido a los 56 minutos en lugar de Juan Vigón.

Esta sorpresiva decisión de no iniciar el partido ante la Jauría sin su mejor jugador fue explicada por el director técnico Guido Pizarro en conferencia de prensa tras el partido. Al ser consultado por esta cuestión, el argentino no dudó y respondió con total naturalidad.

Así inició: “Cuando está Ángel es un jugador de muchísima jerarquía, que nos aporta muchísimo y cada vez que ingresa al campo es un equipo que transforma el juego en sí mismo“. Y agregó: “Hoy le tocó entrar unos minutos, todos sabíamos que había que cuidarlo por las tarjetas“.

Además, añadió: “Una vez que entra también el equipo se fortalece, tiene otra dinámica, otra fortaleza en ataque. Pero en líneas generales también todo el equipo lo hizo muy bien. Pero bueno Ángel hizo un gol, pero también tuvo muchas situaciones. La jerarquía que tiene, la sociedad con Juan (Brunetta), el rato con André (Gignac) hace que generemos muchas situaciones de gol“.

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres UANL y Ángel Correa por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 16 del torneo de la Primera División de México, el conjunto que viste de auriazul jugará en condición de visitante ante Rayados en una nueva edición del Clásico Regiomontano. El partido será el próximo sábado 1° de noviembre desde las 19:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe.

