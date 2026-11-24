Rayados y América se enfrentan por los cuartos de final del Apertura 2026, en una serie que tendrá a Matías Almeyda y Guillermo Almada como protagonistas desde los banquillos. Ambos entrenadores cuentan con una importante trayectoria, aunque existe una diferencia considerable entre sus salarios.

Este miércoles se disputará uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Rayados de Monterrey recibirá al América en el Estadio BBVA, en el encuentro de ida de una serie que definirá a uno de los semifinalistas del campeonato. La revancha tendrá lugar el próximo sábado en el Estadio Azteca, donde se conocerá cuál de los dos equipos continuará en la pelea por el título.

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Los regiomontanos consiguieron su clasificación a la Liguilla durante la última jornada de la fase regular y ahora buscarán aprovechar la localía para tomar ventaja en la eliminatoria. Del otro lado estará un América que llega con una preocupación importante: acumula cinco partidos consecutivos sin conseguir una victoria y necesita cambiar su imagen en una instancia en la que no tiene margen para equivocarse.

Más allá de la actualidad de sus respectivos equipos, uno de los atractivos de este enfrentamiento estará en los banquillos. Tanto Guillermo Almada como Matías Almeyda son entrenadores sudamericanos con una extensa experiencia internacional y recorrido en diferentes competencias.

Guillermo Almada gana 2,5 millones y Matías Almeyda cobra el doble en Rayados

Una de las diferencias entre los entrenadores de América y Monterrey está relacionada con sus respectivos salarios. Guillermo Almada percibe aproximadamente 2,5 millones de dólares por temporada en el conjunto de Coapa, una cifra importante dentro del futbol mexicano.

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Por su parte, Matías Almeyda cuenta con un salario cercano a los 5 millones de dólares anuales en Rayados de Monterrey. De esta manera, el entrenador argentino cobra prácticamente el doble que su compatriota al frente del equipo regiomontano.

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