León tuvo una temporada para el olvido en la que no estuvo a la altura de las circunstancias, a diferencia de lo que había sido el Clausura 2025, en el que llegaron a playoffs. La Fiera cerró la campaña de la peor manera con una derrota ante el último, Puebla, por 2-1 en condición de local, y se quedó con el anteúltimo lugar en la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

El equipo mexicano, además, perderá a su mejor futbolista, James Rodríguez, para la próxima temporada, ya que se confirmó que el mediocampista no renovará su contrato que finaliza en diciembre y su futuro es una incógnita. Este fin de semana disputó su último encuentro y se despidió con una asistencia de lujo que no sirvió para sumar tres puntos, pero sí para dejar en claro que sigue vigente.

Nacho Ambriz, entrenador de León, habló en conferencia de prensa y reveló la charla que tuvo con el colombiano antes de que dispute su último encuentro con el equipo

Publicidad

Publicidad

Las declaraciones de Ambriz

“Le pedí antes del partido que lo disfrutara, que de alguna u otra manera no era una despedida como la que él hubiera querido, buscando otro tipo de partido”, expresó en primer lugar.

El DT también destacó el cariño que recibió James de la afición: “La verdad que el cariño de la gente se lo mostró cuando salió, él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México’ y desearle lo mejor”.

ver también Lo primero que dijo el presidente de León tras ver la triste despedida de James Rodríguez

Por último, Ambriz confesó que el propio James también le dejó un mensaje especial: “Ahorita, cuando ya salía, me dio unas palabras, que esas se me quedan muy para mí y solamente desearle lo mejor a donde vaya a ese gran jugador que es”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis