Desde México revelaron un inesperado acercamiento entre el entorno de Neymar y el Atlas que ya genera ruido en la Liga MX.

Neymar tiene un solo objetivo en su carrera en este momento que es estar en el Mundial 2026 con la Selección de Brasil, aunque no tiene asegurado su lugar en la competición internacional. El futbolista llegó al Brasileirao hace un tiempo atrás con tal de ayudar a Santos de salir del mal presente que estaban pasando y si bien aportó jerarquía, los resultados no fueron los mejores.

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Su futuro sigue siendo una incógnita, por el momento sigue en el club que lo formó pero en varias ocasiones se lo vinculó con otros equipos. Ahora, en medio de todas las especulaciones alrededor de su carrera, apareció un inesperado rumor desde México que lo relaciona con la Liga MX.

Durante la transmisión de TUDN USA, el periodista Paco González reveló que el representante de Neymar se habría acercado a los nuevos dueños del Atlas para ofrecer al brasileño. La noticia rápidamente comenzó a generar repercusión en redes sociales y entre los aficionados del futbol mexicano.

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“El representante de Neymar se acercó a los nuevos dueños del Atlas para ofrecerles al brasileño”, comentó el periodista durante la transmisión. Además, explicó que por ahora no existen negociaciones confirmadas entre las partes.

La postura de Atlas sobre el posible fichaje de Neymar

Según revelaron en TUDN USA, a los nuevos dueños de Atlas no les disgustó la idea de poder contar con Neymar, aunque de momento todo se mantiene únicamente como un acercamiento inicial. Por ahora no hubo avances formales ni conversaciones públicas sobre una posible llegada del brasileño al club rojinegro.

Mientras tanto, Neymar continúa enfocado en recuperar protagonismo y volver a su mejor versión pensando en el Mundial 2026. El delantero sabe que necesita continuidad y nivel competitivo para mantenerse dentro de la consideración de la Selección de Brasil de cara a la próxima Copa del Mundo.

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