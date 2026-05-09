Mientras Henry Martin gana 3,5 millones en América, el salario de Keylor Navas en Pumas UNAM

Henry Martín es uno de los futbolistas mejores pagados del Club América con un salario cercano a los 3,5 millones de dólares por temporada, pero la llegada de Keylor Navas a Pumas UNAM también lo colocó entre las grandes figuras económicas de la Liga MX.

Henry Martín y Keylor Navas serán dos de los grandes protagonistas del clásico capitalino que definirá a uno de los semifinalistas del Clausura 2026. El delantero es uno de los referentes absolutos de Club América y, según informó Infobae, percibe un salario cercano a los 3,5 millones de dólares por temporada, siendo uno de los futbolistas mejores pagados de la Liga MX.

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Del otro lado aparece Keylor Navas, quien desde su llegada a Pumas UNAM se convirtió rápidamente en líder, capitán y figura del equipo universitario. El arquero costarricense tendría un salario cercano a los 2 millones de dólares anuales, una cifra que lo coloca también entre los nombres importantes del campeonato mexicano.

Tanto Henry como Keylor son piezas fundamentales para sus equipos en una serie que promete emociones hasta el último minuto. El delantero mexicano aporta liderazgo, goles y experiencia en momentos decisivos, mientras que el ex arquero del Real Madrid se transformó en garantía absoluta bajo los tres palos para Pumas.

La ida terminó 3-3 en un auténtico partidazo disputado en el Estadio Azteca, dejando todo completamente abierto para la revancha que se jugará mañana en Ciudad Universitaria. El clásico capitalino definirá quién avanzará a las semifinales del Clausura 2026.

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Keylor Navas será titular, algo lógico por el enorme nivel que viene mostrando desde su llegada al club. En el caso del América, Henry Martín tiene muchas posibilidades de arrancar desde el inicio en un encuentro decisivo para las aspiraciones azulcremas.

¿Cómo se definirá la clasificación?

El panorama es claro para ambos equipos: cualquier empate clasificará a Pumas por la ventaja deportiva, una derrota dejará eliminado al América, mientras que una victoria azulcrema meterá al conjunto de Coapa en las semifinales del torneo mexicano.

En sintesis

Henry Martín percibe un salario anual de 3,5 millones de dólares con el Club América.

percibe un salario anual de con el Club América. Keylor Navas lidera a Pumas UNAM con un sueldo cercano a 2 millones de dólares anuales.

lidera a Pumas UNAM con un sueldo cercano a anuales. El partido de vuelta del Clausura 2026 se jugará mañana tras el 3-3 de ida.