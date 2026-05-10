Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde con América por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026

Este domingo 10 de mayo a las 19:00 horas (CDMX), el Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde se defina uno de los capítulos más vibrantes de esta Liguilla. Tras el frenético 3-3 de la ida, Pumas UNAM y América llegan al duelo de vuelta con la moneda en el aire, pero con escenarios muy […]

Este domingo 10 de mayo a las 19:00 horas (CDMX), el Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde se defina uno de los capítulos más vibrantes de esta Liguilla. Tras el frenético 3-3 de la ida, Pumas UNAM y América llegan al duelo de vuelta con la moneda en el aire, pero con escenarios muy distintos debido al reglamento. La ventaja deportiva es el as bajo la manga para los del Pedregal, que buscarán sellar su pase a las semifinales ante su gente.

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Los resultados que clasifican y eliminan a Pumas UNAM de la Liguilla

Si Pumas logra la victoria, no habrá espacio para las dudas: clasificarán de forma directa tras imponerse en el marcador global. Sin embargo, el escenario más cómodo para los dirigidos por Efraín Juárez es el empate. Cualquier igualdad en el marcador tras los 90 minutos reglamentarios, ya sea 0-0 o un nuevo festival de goles, le dará el boleto a los Felinos. Esto se debe a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular, un premio a la consistencia que hoy los tiene con pie y medio en la siguiente ronda.

América y Pumas UNAM empataron 3-3 en un verdadero partidazo en la ida. (GETTY IMAGES)

Para el América, el panorama es de todo o nada. Al no contar con la ventaja de localía, a las Águilas de André Jardine solo les sirve ganar. No importa si es por la mínima diferencia o por goleada, cualquier triunfo visitante en Ciudad Universitaria silenciará el estadio y les dará el pase a semis. Una derrota o un empate, sin importar el trámite del partido, significaría la eliminación inmediata del conjunto de Coapa, que está obligado a proponer desde el pitazo inicial.

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En resumen, la presión recae sobre el hombro de los azulcremas, mientras que Pumas tiene dos de los tres resultados posibles a su favor para seguir soñando con el título del Clausura 2026. Se espera un lleno total en el Universitario para una tarde de domingo que promete paralizar la capital. El boleto a la antesala de la final está en juego y, con el antecedente de los seis goles en la ida, la intensidad está garantizada.

En síntesis