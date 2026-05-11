Cruz Azul vs. Chivas: días y horarios confirmados de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Todo listo: la Liga MX anunció los días y horarios de las semifinales del Clausura 2026. Cruz Azul y Chivas se enfrentará en una atractiva llave rumbo a la final luego de dejar en el camino a Atlas y Tigres UANL, respectivamente.
La Máquina Cementera será local en el primer encuentro en el Estadio Banorte, mientras que al Rebaño Sagrado le tocará recibir a Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Es decir, Chivas no podrá jugar en el Estadio Akron, recinto en el que ha mostrado una gran fortaleza.
Cruz Azul y Chivas se vuelven a ver las caras en las semifinales del Clausura 2026 (Getty Images)
Cruzl Azul vs. Chivas: días y horarios confirmados de las semifinales
- Partido de ida: Miércoles 13 de mayo a las 20:00 hs (CDMX) | Estadio Banorte
- Partido de vuelta: Sábado 16 de mayo a las 19:07 hs (CDMX) | Estadio Jalisco
Encuesta¿Qué equipo avanzará a la final?
¿Qué equipo avanzará a la final?
YA VOTARON 0 PERSONAS