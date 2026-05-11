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Cruz Azul vs. Chivas: días y horarios confirmados de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

La Máquina Cementera y el Rebaño Sagrado ya cuentan con toda la información para los encuentros que definirán cuál de los dos será finalista.

Cruz Azul y Chivas ya conocen fecha y horario de los partidos de la semifinal
© Imagen propiaCruz Azul y Chivas ya conocen fecha y horario de los partidos de la semifinal

Todo listo: la Liga MX anunció los días y horarios de las semifinales del Clausura 2026. Cruz Azul y Chivas se enfrentará en una atractiva llave rumbo a la final luego de dejar en el camino a Atlas y Tigres UANL, respectivamente.

La Máquina Cementera será local en el primer encuentro en el Estadio Banorte, mientras que al Rebaño Sagrado le tocará recibir a Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Es decir, Chivas no podrá jugar en el Estadio Akron, recinto en el que ha mostrado una gran fortaleza.

Cruz Azul y Chivas se vuelven a ver las caras en las semifinales del Clausura 2026 (Getty Images)

Cruz Azul y Chivas se vuelven a ver las caras en las semifinales del Clausura 2026 (Getty Images)

Cruzl Azul vs. Chivas: días y horarios confirmados de las semifinales

  • Partido de ida: Miércoles 13 de mayo a las 20:00 hs (CDMX) | Estadio Banorte
  • Partido de vuelta: Sábado 16 de mayo a las 19:07 hs (CDMX) | Estadio Jalisco

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Leandro Barraza
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