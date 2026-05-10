La Inteligencia Artificial predijo los resultados exactos de la Liguilla de la Primera División de México.

Este fin de semana se jugaron los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y se conocieron a los cuatro clasificados a Semifinales. Casualmente, quedaron en carrera los cuatro equipos que terminaron en lo más alto de la Fase Regular.

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Ahora con estos compromisos finalizados, la Inteligencia Artificial de Google Gemini realizó la predicción de los duelos que definirán al campeón del certamen nacional, haciendo una predicción de los cotejos de Semifinales y Final.

Pumas UNAM (1°) vs. Pachuca (4°)

Un choque de altísima exigencia física. Pachuca llega con el envión anímico de haber superado una serie de locura ante Toluca, mientras que Pumas busca consolidar su liderato tras echar al América.

Partido de Ida (Local: Pachuca) Resultado: Pachuca 2 – 1 Pumas Goleadores: Salomón Rondón, Oussama Idrissi (Pachuca); Juninho (Pumas).

Partido de Vuelta (Local: Pumas) Resultado: Pumas 2 – 0 Pachuca Goleadores: Álvaro Angulo, Jordan Carrillo (Pumas).

Marcador Global: Pumas 3 – 2 Pachuca (Avanza Pumas)

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Análisis de la llave: Pachuca aprovecha la localía en la ida con un ritmo vertiginoso, asfixiando a Pumas en el primer tiempo. Sin embargo, el gol de visitante (aunque ya no sea criterio de desempate, sirve en lo anímico) de Juninho mantiene viva a la UNAM. En la vuelta, el Estadio Olímpico Universitario es una fortaleza. Pumas plantea un bloque sólido, agota a los jóvenes de Pachuca y liquida la eliminatoria con anotaciones de Angulo y Carrillo.

¡EL PEDREGAL ESTÁ DE FIESTA! 🐾🏟️



En una serie de máxima intensidad, los @PumasMX rugen con fuerza y sellan su boleto a Semifinales. 🔥



¡La garra universitaria se mantiene viva en la lucha por el título! 🏆#ConMéxicoC26 | #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Ur4SUEv9Dn — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 11, 2026

Chivas (2°) vs. Cruz Azul (3°

Duelo de gigantes. El dinamismo y empuje del Guadalajara choca contra la posesión de balón y el control táctico de la “Máquina”.

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Partido de Ida (Local: Cruz Azul) Resultado: Cruz Azul 1 – 1 Chivas Goleadores: José Paradela (Cruz Azul); Ángel Sepúlveda (Chivas).

Partido de Vuelta (Local: Chivas) Resultado: Chivas 1 – 2 Cruz Azul Goleadores: Richard Ledezma (Chivas); Carlos Rotondi, Agustín Palavecino (Cruz Azul).

Marcador Global: Cruz Azul 3 – 2 Chivas (Avanza Cruz Azul)

Análisis de la llave: En el Estadio Ciudad de los Deportes, el partido es sumamente táctico, cerrando con un empate que deja la moneda en el aire. Para la vuelta en el Akron, Chivas se adelanta rápido apoyado por su afición, pero Cruz Azul demuestra por qué es la mejor defensiva y uno de los equipos más trabajados. Con ajustes en el mediocampo, la Máquina recupera el control del balón, silencia el estadio con dos jugadas prefabricadas y se mete a la Final

LA GRAN FINAL: Pumas UNAM (1°) vs. Cruz Azul (3°

Una final capitalina inédita en tiempos recientes, enfrentando al superlíder contra el equipo que mejor juega al fútbol posicional.

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Partido de Ida (Local: Cruz Azul) Resultado: Cruz Azul 2 – 1 Pumas Goleadores: Gonzalo Piovi, José Paradela (Cruz Azul); Pedro Vite (Pumas).

Partido de Vuelta (Local: Pumas) Resultado: Pumas 1 – 1 Cruz Azul Goleadores: Juninho (Pumas); Christian Ebere (Cruz Azul).

Marcador Global: Cruz Azul 3 – 2 Pumas

Análisis de la Gran Final:

La Ida: Cruz Azul sale a comerse el campo en los primeros 45 minutos. La pelota parada (Piovi) y una transición rápida (Paradela) les dan una ventaja de dos goles. Pumas reacciona tarde pero logra descontar con un zurdazo espectacular de Pedro Vite, dejando la serie totalmente abierta para la vuelta.

Cruz Azul sale a comerse el campo en los primeros 45 minutos. La pelota parada (Piovi) y una transición rápida (Paradela) les dan una ventaja de dos goles. Pumas reacciona tarde pero logra descontar con un zurdazo espectacular de Pedro Vite, dejando la serie totalmente abierta para la vuelta. La Vuelta: C.U. es una caldera. Pumas empata el global rápidamente con un desborde y definición de Juninho, lo que presagia una remontada épica. Sin embargo, Cruz Azul no pierde la cabeza. Joel Huiqui manda a su equipo a congelar el balón. En el segundo tiempo, un error en la salida de Pumas es capitalizado por Christian Ebere. Los últimos 20 minutos son un asedio universitario, pero la defensa cementera resiste heroicamente.

¡Cruz Azul se corona Campeón del Clausura 2026! Consiguen levantar el título demostrando madurez táctica, superando al superlíder en su propia casa y sumando una estrella más a su escudo.