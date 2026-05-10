Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. América por la Liguilla del Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Repasa todo lo que tienes que saber sobre el duelo de dos candidatos el título más deseado.

Está todo listo para la definición de una de las llaves más apasionantes de cuartos de final del Clausura 2026. Pumas UNAM recibe a América tras el empate 3-3 en la ida que dejó mejor posicionado a los Felinos que buscarán aprovechar la ventaja de localía y meterse entre los cuatro mejores de la Liguilla, aunque las Águilas todavía tienen cosas por decir y prometen dar pelea hasta el final.

Publicidad

Pocos imaginaban un marcador final tan abierto en el compromiso, pero la realidad es que ambos equipos propusieron audacia y entregaron un verdadero espectáculo. Por esa razón, nadie se quiere quedar fuera de un encuentro de vuelta que promete las mismas o más emociones que el de ida.

Quién transmite el partido de Pumas UNAM vs. América HOY

Para todos aquellos que deseen sintonizar este verdadero partidazo existirán cuatro opciones distintas: TUDN USA, Univisión, Paramount y ViX Premium. Las plataformas de streaming llegaron pisando fuerte en la industria del deporte y no se podían quedar fuera de un duelo tan importante como este.

¿Qué necesitan unos y otros para meterse en la gran semifinal en la que ya espera Chivas de Guadalajara? A Pumas le sirve el empate por la ventaja de localía tras haber hecho mejor las cosas en la primera instancia del torneo y, lógicamente la victoria. Por su parte, América precisa ganar como sea para estar entre los cuatro mejores de la Liguilla.

Publicidad

En síntesis