Los Universitarios y los Tuzos ya saben cuándo y dónde se enfrentarán por una nueva instancia de la Liguilla de la Primera División de México.

La Liga MX finalmente anunció los días y horarios de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026. Pachuca y Pumas UNAM se enfrentarán en una atractiva llave rumbo a la Final luego de eliminar a Toluca y América, los últimos campeones mexicanos, respectivamente.

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Los Tuzos serán locales en el primer compromiso en el Estadio Hidalgo, mientras que los Universitarios recibirán a los de Hidalgo en el Estadio Olímpico Universitario. Esto es porque el cuadro capitalino terminó mejor posicionado en la Fase Regular y tendrá la ventaja deportiva.

Pachuca vs. Pumas UNAM: días y horarios confirmados de las semifinales

Partido de ida : Jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (Ciudad de México) | Estadio Hidalgo

: Jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (Ciudad de México) | Estadio Hidalgo Partido de vuelta: Domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (Ciudad de México) | Estadio Olímpico Universitario

El comunicado oficial de la Liga MX