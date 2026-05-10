Dónde ver EN VIVO Pachuca vs. Toluca por la Liguilla del Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Pachuca y Toluca se enfrentarán este domingo 10 de mayo en punto de las 17:00 horas de la CDMX, en el Estadio Hidalgo, por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. Será un duelo decisivo en una serie que llega con ventaja mínima para los Tuzos. En la ida, disputada en el […]

Pachuca y Toluca se enfrentarán este domingo 10 de mayo en punto de las 17:00 horas de la CDMX, en el Estadio Hidalgo, por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. Será un duelo decisivo en una serie que llega con ventaja mínima para los Tuzos.

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En la ida, disputada en el Estadio Nemesio Díez, Pachuca se impuso por 1-0, lo que obliga a Toluca a salir a buscar el resultado en condición de visitante. El bicampeón está complicado en la serie, pero si logra ganar por 2-0 avanzará directamente a la final del torneo.

Del otro lado, Pachuca intentará sostener la ventaja en casa frente a un rival que firmó una gran fase regular y llega con argumentos para pelear la clasificación hasta el final.

Más allá de la Liguilla, en el entorno de Toluca también aparece un objetivo importante: la Concachampions, donde los Diablos Rojos ya lograron meterse en la final y en la cuál se enfrentarán a Tigres.

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Opciones para ver el partido en directo

El compromiso entre Pachuca y Toluca únicamente podrá disfrutarse completamente en vivo a través de streaming, mediante las plataformas de Fox One y Fox+, que requieren suscripción para acceder a la transmisión del encuentro.

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