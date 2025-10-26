En la Liga MX el Club América se ha hecho de mala fama y es que de acuerdo con lo que pasó en la Semifinal y la Final ante Cruz Azul cuando Marco Antonio Ortiz marcó penales decisivos, han puesto a pensar, en especial lo antis que el equipo recibe ayudas de parte del arbitraje y eso a su vez, deja una estadística en la que posiblemente es el equipo que más penales a favor tiene.

Sin embargo, 365Scores dio a conocer un listado en el que se puede ver a los conjuntos de la Liga MX que en los últimos tres torneos han sido más beneficiados con la pena máxima. Aunque claramente, esto no quiere decir que no hayan sido en realidad, por lo que sólo contabiliza los que se han marcado a cada uno de estos equipos.

¿América es al que más penales le dan?

Lo que llama la atención es precisamente uno de los clubes que está en la parte alta; hasta arriba, por tener el más reciente se encuentra en el puesto uno con 15 penales marcados a su favor Rayados; mientras que el segundo lugar es para La Máquina con 14, el conjunto que más ha mostrado molestia justamente por los goles que convierte el América desde los 11 pasos.

Tanto Pumas como Tijuana son los equipos que le siguen en esta lista, a ambas escuadras se le han marcado 13 penales a favor; de ahí siguen Chivas y León con 11 penas máximas; Tigres con 9; y en los más bajos están Atlas, América y Atlético San Luis con 8; lo que termina con esa teoría de que es el equipo al que más le marcan.

Inmediatamente al ver esta publicación los aficionados de las Águilas salieron a defender lo que muchas veces han mencionado los celestes en su contra, por lo que ahora con datos se podría decir que son los de La Noria los más beneficiados; aunque aún queda pendiente que en realidad sean legítimos y sobre todo que eran en estancias finales.

En síntesis

El Club América es de los equipos que menos se le marcan penales en los últimos 3 torneos.

Rayados y Cruz Azul son los que tienen más penas máximas a favor.

Los penales marcados no quieren decir que sean analizados como legítimos en la tabla.

