Este sábado se llevó a cabo un partido entre Cruz Azul y Rayados en el Estadio Olímpico Universitario en C.U. Lamentablemente, horas después de este partido, se dio a conocer el triste fallecimiento de uno de los aficionados celestes, ya que presuntamente había sido detenido y golpeado por elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué pasó con el aficionado de Cruz Azul?

De acuerdo con la información del periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, testigos presenciales mencionaron que los elementos de seguridad subieron Rodrigo Mondragón a la camioneta y aún iba con vida. Desde ahí no supieron nada de él, de acuerdo con lo detallado esto habría ocurrido en el estacionamiento de Ciudad Universitaria.

Se reveló que por lo menos tres personas más fueron golpeadas junto con el ahora occiso. Apuntan a que había cámaras que daban al lugar, por lo que sería fácil identificar la situación. Según lo relatado, cuando la familia llegó nadie les dio información, incluso mencionan que la Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó de manera contradictoria los hechos.

Esto ocurrió aproximadamente a las 23:30 horas y seis horas después de buscar en Locatel, hospitales y demás, no pudieron encontrarlo. Es así que la madrugada de este domingo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les confirmaron el fallecimiento de Rodrigo y fue así por lo que la familia exigía justicia.

Detienen a presuntos culpables de la UNAM

Más tarde, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez fueron detenidos cuatro elementos de Protección Civil UNAM, ya que supuestamente detuvieron al aficionado porque estaba en estado de ebriedad y que en el forcejeo murió. Es por ello que se mantienen hasta el momento siendo interrogados para conocer la verdad de los hechos y permitirle la justicia a los familiares de Mondragón.

