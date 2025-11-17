El Apertura 2025 de la Liga MX sigue su curso normal y pronto iniciará el Play-In, que le dará luego el paso a la Liguilla. Solo algunos equipos continúan en competencia para poder ser campeones de la Primera División de México, el resto ya piensa en el Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

De a poco, el mercado de pases empieza a asomar en el horizonte y los equipos empiezan a marcar objetivos para las llegadas y salidas de las plantillas. Uno de esos equipos que quiere volver a ser es Pachuca, que sigue en carrera, pero que decepcionó en la Fase Regular.

El equipo podría desprenderse de un jugador, que además es titular. Se trata del defensa Alonso Aceves. Acorde a la información del periodista Fernando Esquivel, Rayados ya lo buscaba, pero ahora se le sumaron dos equipos más a la discusión que dilata la venta del futbolista.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así lo manifestó a través de un posteo en su cuenta de ‘X’: “Chivas, Monterrey y Tigres se pelean el fichaje de Alonso Aceves. Traspaso tasado en 2.5-3MDD. Monterrey busca iniciar gestiones. Tigres espera visto bueno de Pizarro. Chivas con prioridad de negociación y en pláticas con jugador“.

Lo cierto es que, hasta que no se termine la participación de los Tuzos, no se avanzará con ninguna negociación. Cabe recordar que jugarán por el Play-In de local ante Pumas UNAM el próximo jueves 20 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

¿Cómo está siendo el Apertura 2025 de Alonso Aceves?

ver también Estuvo cerca de volver al Club América ahora estaría fichando con uno de los máximos rivales de las Águilas

En lo meramente futbolístico, Aceves lleva disputados 15 partidos en el actual torneo mexicano, en los que fue titular en todos. En los mismos, se dio el gusto de marca un gol y brindar dos asistencias, siendo su función la de lateral izquierdo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis