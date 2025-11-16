A lo largo de la historia del Club América han pasado varios futbolistas que han sido parte fundamental de la plantilla. Tanto fue el impacto de algunos jugadores, que poco a poco se fueron perdiendo hasta salir de la escuadra. Aunque pintaba para ser una gran estrella del equipo e incluso de la Selección Mexicana las cosas no salieron bien.

Esta historia fue la de Sebastián Córdova, el futbolista tuvo un gran crecimiento estando en Fuerzas Básicas del equipo azulcrema y luego en el primer equipo. El problema es que el jugador tuvo un tema de indisciplina, que justo cuando había alcanzado a usar la “10” en el plantel de las Águilas tuvo que salir por la puerta de atrás.

El actual futbolista de Tigres se ha perdido totalmente en esta escuadra, por lo que son poco minutos los que ha tenido destacando como futbolista del conjunto de la UANL, el problema es que ahora ya no sería parte de la escuadra de Guido Pizarro y empezó a llamar la atención de otro equipo en la Liga MX a donde se iría el próximo semestre.

¿A qué equipo se iría Sebastián Córdova?

De acuerdo con el periodista del medio Minuto Final MX, Raúl Gómez dio a conocer que el exjugador de las Águilas tendría su próximo futuro en Pachuca. Córdova llegaría como agente libre a la escuadra de los Tuzos para el Clausura 2026. La misma fuente revela que la intención es tratar de convencerlo después de varias charlas.

Sería el mes de diciembre cuando Sebastián terminaría su contrato con Tigres, equipo que sin duda no buscaría renovarlo. Ahora sí, en el mes de enero integrarlo a la escuadra para que pueda ser parte del cuadro que ahora comandará Esteban Solari. Ante esto, se espera que terminen el torneo para empezar a concretar.

