Pachuca vs. Pumas: hora, sede y TV del juego de Play-in del Apertura 2025 de la Liga MX

Entérate aquí todo lo que tienes que saber para no perderte el primer encuentro de la fase final del torneo.

Por Martín Zajic

Pachuca vs. Pumas, por el Play-in del Apertura 2025.
Pachuca vs. Pumas, por el Play-in del Apertura 2025.

Pachuca y Pumas UNAM serán los protagonistas de un verdadero partidazo, cuando los ‘Tuzos’ y los ‘Universitarios’ se vean las caras en el marco del primer enfrentamiento del Play-in del Torneo Apertura 2025. A continuación, repasa todos los detalles sobre el inicio de la fase eliminatoria del campeonato de Primera División del futbol mexicano.

¿Cómo llegan Pachuca y Pumas al juego del Play-in del Apertura 2025?

Los ‘Tuzos’ se clasificaron a esta instancia por haber finalizado en el 9° puesto de la tabla general del torneo, con 22 puntos, producto de seis triunfos, cuatro empates y siete derrotas. Por su colocación definitiva, será local en este primer partido del Play-in.

Los ‘Universitarios’, mientras tanto, sacaron pasaje a esta ronda por haber terminado en la 10° ubicación de la competición, con 21 puntos, tras cosechar cinco victorias, seis igualdades y seis caídas. Por haber finalizado detrás de Pachuca, será visitante.

Pachuca y Pumas se reencuentran pero en Hidalgo [Foto: Getty]

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Pumas por el Play-in del Apertura 2025?

El partido Pachuca vs. Pumas UNAM se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre, con sede en el Estadio Hidalgo (casa de los ‘Tuzos’), a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por el duelo correspondiente al ‘juego 1’ del Play-in del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué canal transmite Pachuca vs. Pumas por el Play-in del Apertura 2025?

El partido Pachuca vs. Pumas UNAM se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, de manera exclusiva, a través de las pantallas de Caliente TV y FOX One. Serán las únicas dos señales que transmitirán el compromiso en el suelo nacional.

¿Cuál será el rival del ganador del juego de Play-in entre Pachuca y Pumas?

El vencedor del encuentro entre los ‘Tuzos’ y los ‘Universitarios’ clasificará al segundo partido del Play-in, donde enfrentará al perdedor del duelo entre Xolos y FC Juárez, que se disputará en el segundo turno del jueves. Mientras tanto, el equipo perdedor de Pachuca-Pumas quedará eliminado y no podrá seguir aspirando a un lugar en cuartos de final.

