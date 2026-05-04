Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX comenzaron con partidos vibrantes y uno de los más atractivos fue el Clásico Capitalino entre el Club América y Pumas UNAM. El duelo de ida disputado en el Estadio Azteca terminó con un espectacular empate 3-3 que dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha en Ciudad Universitaria.

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Sin embargo, más allá del resultado y del show futbolístico, la gran polémica apareció después del encuentro. En redes sociales y distintos programas deportivos comenzó a hablarse de una posible alineación indebida por parte de Las Águilas, situación que podría tener consecuencias muy serias para el equipo azulcrema.

Todo ocurrió cerca de la hora de partido, cuando América preparaba una triple modificación. Alexis Gutiérrez, Miguel Vázquez y Patricio Salas eran los jugadores que abandonarían el campo, pero una acción inesperada modificó completamente el panorama del cuerpo técnico.

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En la jugada previa a los cambios, Sebastián Cáceres sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que salir del partido por protocolo de conmoción cerebral. Ante esta situación, el árbitro Luis Enrique Santander autorizó un ajuste en las sustituciones y América terminó manteniendo en cancha a Miguel Vázquez mientras ingresaba Thiago Espinoza como reemplazo del defensor uruguayo.

La situación abrió un enorme debate reglamentario y uno de los que reaccionó con más dureza fue José Ramón Fernández. El histórico periodista lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales: “En un club que presume grandeza y estructura, ese tipo de situaciones solo refuerzan la percepción de que, cuando las cosas se complican, se recurre a interpretaciones convenientes del reglamento”.

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¿Eliminan al América?

De acuerdo con el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, específicamente en el artículo 52, el América podría enfrentar una sanción severa si se determina que existió alineación indebida. En caso de comprobarse una infracción reglamentaria, el club azulcrema incluso podría perder la serie administrativamente antes de disputar el partido de vuelta en el estadio de Pumas.

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