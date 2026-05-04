Los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegaron a su fin este domingo y dejaron emociones, polémicas y resultados inesperados. Uno de los golpes más fuertes de la jornada fue la derrota de Chivas de Guadalajara ante Tigres UANL por 3-1 en el Volcán, un marcador que deja al Rebaño obligado a buscar una remontada en el Akron.

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Los otros cruces también estuvieron cargados de intensidad. Cruz Azul consiguió una valiosa victoria 3-2 frente a Atlas FC como visitante, mientras que el Clásico Capitalino entre Club América y Pumas UNAM terminó con un espectacular empate 3-3. Además, Pachuca sorprendió tras derrotar 1-0 al bicampeón Toluca en el Nemesio Díez.

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El próximo fin de semana definirán los cruces y se sabrá cuáles son los equipos que disputarán las semifinales del certamen. La ventaja deportiva será clave para aquellos que terminaron mejor ubicados en la tabla de posiciones durante la primera fase.

Con este panorama totalmente abierto, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Google Gemini qué equipo tiene mayores posibilidades de quedarse con el título del Clausura 2026 después de los encuentros de ida. El análisis tomó en cuenta los marcadores, las localías para la vuelta y el momento futbolístico de cada club.

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La predicción de la IA para el campeón del Clausura 2026

“Si la lógica de la ventaja deportiva y el momento anímico se mantienen, el candidato más sólido para levantar la copa es Cruz Azul”, explicó la Inteligencia Artificial, destacando especialmente el triunfo conseguido por La Máquina como visitante frente a Atlas y el equilibrio mostrado en ofensiva durante el cierre del torneo.

“Pumas puede convertirse en el rival más peligroso si aprovecha la localía en CU, mientras que Tigres aparece como el caballo negro de la Liguilla por su experiencia en este tipo de instancias. Sin embargo, Cruz Azul tiene actualmente el perfil más completo para ser campeón”, concluyó el análisis realizado por Gemini tras los primeros partidos de los cuartos de final.

En sintesis

Tigres UANL derrotó 3-1 a Chivas de Guadalajara en el partido de ida.

derrotó a Chivas de Guadalajara en el partido de ida. Cruz Azul venció 3-2 al Atlas FC posicionándose como favorito al título según Gemini.

venció al Atlas FC posicionándose como favorito al título según Gemini. Club América y Pumas UNAM empataron 3-3 en el Clásico Capitalino de ida.