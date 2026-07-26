Necaxa y Rayados se enfrentan este domingo en Aguascalientes por la segunda jornada del Apertura 2026.

Necaxa y Rayados se ven las caras este domingo 26 de julio por uno de los dos partidos restantes por la Jornada 2 del Apertura 2026. El encuentro comienza a partir de las 17:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en Aguascalientes.

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El equipo dirigido por Martín Varini viene de ganarle por 2-1 a Atlante en el debut de la Liga MX. Por su parte, Monterrey derrotó por 3-2 a Santos Laguna en el primer partido de Matías Almeyda al mando del club regiomontano.

Es decir que ambos equipos vienen de ganar en la primera jornada y los dos buscarán ese segundo triunfo. Necaxa es el local, pero Rayados tiene jerarquía para amargarle el día a los aficionados de los Rayos. Por desgracia, el partido no es transmitido en México por televisión abierta.

¿Por dónde ver el partido?

Los aficionados de Necaxa y de Rayados no podrán observar el partido por televisión abierta. La única opción disponible para ver el encuentro del Apertura 2026 es por FOX+ o FOX One, debido al acuerdo que tiene los Rayos con dicha plataforma en sus juegos como local.

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La tabla del Apertura 2026