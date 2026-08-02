¿Por qué no juega Paulinho en Toluca vs. Necaxa por el Apertura 2026 de la Liga MX?

Toluca tendrá una baja sensible para enfrentar a Necaxa por la tercera jornada del Apertura 2026. Paulinho, una de las máximas figuras de los Diablos Rojos, no estará disponible para el encuentro.

Toluca vuelve a la acción en el Apertura 2026 de la Liga MX con una importante ausencia en su ataque. Los Diablos Rojos reciben a Necaxa en el Estadio Nemesio Diez, pero no podrán contar con una de sus grandes figuras: Paulinho.

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El encuentro está programado para este domingo a las 19:05 horas (tiempo del centro de México) y el conjunto dirigido por Antonio Mohamed tendrá que afrontar el compromiso sin su goleador, quien continúa en proceso de recuperación por una lesión muscular.

Marco Cancino reveló el motivo de la ausencia de Paulinho en Toluca

Marco Cancino sacó a la luz un reporte donde describió con precisión la situación de Paulinho. De acuerdo al periodista, el atacante todavía no está listo para volver a las canchas y seguirá trabajando en su recuperación.

El goleador se perderá los próximos cuatro partidos de Toluca, ya que la decisión dentro del club es que pueda recuperarse por completo sin apurar los tiempos establecidos por el cuerpo médico. La prioridad de los Diablos Rojos es que Paulinho regrese en óptimas condiciones para la parte importante del torneo.

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La baja del delantero portugués representa un golpe importante para Toluca, que pierde a uno de sus principales referentes ofensivos en un duelo donde buscará mantener su protagonismo dentro de la Liga MX.

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