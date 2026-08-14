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Rogelio Funes Mori abandona la Liga MX después de 11 años: tiene nuevo equipo en Sudamérica

El delantero argentino nacionalizado mexicano se marcha del país luego de sus etapas en Rayados, Pumas y León.

Rogelio Funes Mori no seguirá jugando en el futbol mexicano
© Getty ImagesRogelio Funes Mori no seguirá jugando en el futbol mexicano

Fin de una era: el experimentado delantero Rogelio Funes Mori abandona la Liga MX luego de 11 años. El argentino llegó a Rayados de Monterrey en julio de 2015 procedente de Benfica y se transformó en un emblema del futbol local, tanto así que fue nacionalizado y llegó a ponerse la playera del Tri.

Precisamente en Rayados se convirtió en un auténtico referente. Allí disputó 328 partidos (más que en cualquier otro equipo) y rompió el récord goleador de Humberto ‘Chupete’ Suazo. El Mellizo es quien ostenta esa marca ahora con un total de 160 festejos.

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Rogelio Funes Mori celebra un gol con Rayados (Getty Images)

Rogelio Funes Mori celebra un gol con Rayados (Getty Images)

En 2024, Rogelio fue fichado por Pumas UNAM, pero allí no pudo replicar lo que había mostrado en Rayados: tan solo marcó cuatro goles en 53 partidos con el conjunto Felino. Finalmente, aterrizó en Club León en 2025, pero allí sus números fueron peores: dos tantos en 27 encuentros.

Rogelio Funes Mori jugará en Universidad de Concepción

A sus 35 años, Rogelio Funes Mori fue anunciado como nuevo refuerzo del Club Deportivo Universidad de Concepción, equipo de Chile que está luchando por no descender a la segunda categoría.

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En síntesis

  • Rogelio Funes Mori dejó la Liga MX tras 11 años.
  • Pumas y León: marcó cuatro goles para el primero y dos para el segundo.
  • Universidad de Concepción: fichó al delantero de 35 años para jugar en Chile.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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