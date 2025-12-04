Terminaron las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026 y un equipo muy importen de la región como es Costa Rica no estará presente pese a que la confederación tenía más cupos para el torneo. Miguel Herrera, entrenador a cargo, dejó el equipo tras el fracaso deportivo.

Tras esto, el estratega fue liquidado por la prensa, algo que hasta hoy se mantiene. Este hecho ha desatado una ola de cuestionamientos desde la prensa costarricense, que no ha tardado en señalar errores de gestión, estrategia y preparación.

El ambiente mediático en Costa Rica se ha vuelto especialmente crítico con el entrenador mexicano, y diversas voces han señalado que el rendimiento del equipo nunca estuvo a la altura de las expectativas. A ello se suma el malestar creciente entre aficionados.

Kristian Mora, periodista de Costa Rica, aseguró que colegas mexicanos cuestionaron fuertemente la elección de Herrera. Así lo manifestó: “Tuve una conversación este fin de semana con tres colegas mexicanos que trabajan en medios deportivos… y me dijeron: ¿Qué les pasó? ¿En qué momento contrataron al Piojo? Pero si el Piojo tiene fama de no trabajar“.

El periodista también reveló que la conversación se tornó aún más polémica al abordar los vínculos internos dentro del cuerpo directivo. “¿Quién lo recomendó?“, preguntaron los periodistas mexicanos, a lo que Mora respondió: “Está Ignacio Hierro como director de selecciones“.

Y la respuesta, para la sorpresa del comunicador, fue la siguiente: “Ignacio Hierro ha hecho muy poco y lo ha hecho mal, como cuando estuvo en Chivas; además, es el socio y amigo de Miguel Herrera“. De esta manera, se dejó expuesto la manera en que Costa Rica eligió al DT.

¿Cómo es el ciclo de Miguel Herrera en Costa Rica?

El Piojo en el cuadro centroamericano dirigió 15 partidos, en los que cosechó 7 triunfos, 6 empates y 2 derrotas, significando el 60% de efectividad. Quedó afuera en Cuartos de Final en la Copa Oro 2025 pero su mayor fracaso es no clasificar al Mundial cuando CONCACAF tenía 5 cupos sin la participación de México, Estados Unidos y Canadá.

