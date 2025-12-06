¿Por qué no juega Alexis Vega en Toluca vs. Rayados por la semifinal del Apertura 2025?

Desde las 19:00 hs de la CDMX, Toluca recibe a Rayados de Monterrey en el Nemesio Díez por la vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con el objetivo de volver a clasificarse a otra final. Los Diablos Rojos necesitan ir en busca del triunfo, ya que perdieron la ida por 1-0, y buscarán ante su afición dar vuelta la serie.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed sabe que, si logra ganar por el mismo marcador que consiguieron los regios en el Gigante de Acero, avanzará a la gran final gracias a la ventaja deportiva que poseen por su posición en la tabla de la temporada regular.

Sin embargo, tendrán que afrontar el encuentro sin una de sus principales figuras: Alexis Vega, quien no ha estado en los últimos partidos y no logró ponerse al cien por ciento para este duelo crucial del domingo.

La lesión de Alexis Vega

El capitán de Toluca quedó fuera desde la jornada 15, cuando tuvo que ser sustituido por un problema de grado II en el semitendinoso de la pierna izquierda. Inicialmente se había proyectado que volvería para el inicio de la Liguilla, pero su recuperación no avanzó según lo esperado.

Finalmente, el proceso de rehabilitación se prolongó más de lo previsto, impidiendo su regreso a tiempo para este importante partido. El equipo deberá buscar la clasificación sin el atacante y esperar que pueda estar en la final del torneo.