Tigres vs. Toluca: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de la final del Apertura 2025

A diferencia de los últimos cuatro torneos, el América ya no estará presente en la gran final del futbol mexicano. Sin embargo, quien sí volverá a disputar esta instancia es Toluca, actual campeón de la Liga MX y uno de los equipos más sólidos del semestre. Los Diablos Rojos igualaron 3-3 en el marcador global ante los Rayados de Monterrey, pero gracias a la ventaja deportiva obtenida por finalizar como líderes en la fase regular, lograron meterse nuevamente en la lucha por el título.

Del otro lado aparece Tigres, un club acostumbrado a estas instancias y que regresa a una final tras superar a Cruz Azul en una serie extremadamente pareja. Al igual que Toluca, el conjunto felino avanzó por su posición en la tabla, ya que los dos partidos ante La Máquina Celeste terminaron 1-1 y el reglamento favoreció a los dirigidos por Robert Dante Siboldi.

Con estos antecedentes, la final del Apertura 2025 promete ser un enfrentamiento vibrante entre dos equipos con mucha jerarquía. Tigres llega con una plantilla experimentada y acostumbrada a escenarios definitorios, mientras que Toluca mantiene la base que lo llevó a coronarse campeón hace apenas unos meses.

El primer capítulo de esta gran final se jugará en El Volcán, una de las canchas más difíciles de la Liga MX, donde los felinos buscarán sacar ventaja frente a su afición.

El duelo de vuelta se disputará en el Estadio Nemesio Díez, escenario donde Toluca levantó el trofeo en el torneo pasado y donde intentará repetir la hazaña para conseguir el bicampeonato, además de su título número 12 en la historia del futbol mexicano.

Los detalles del partido

La Liga BBVA MX confirmó los días y horarios de los partidos de la final, el de ida será a las 20:00 hs de la CDMX, mientras que la vuelta será el domingo desde las 19:00 hs.

El duelo de jueves , correspondiente a la Ida en el Volcán, será transmitido en televisión abierta por TV Azteca, aunque existe la posibilidad de que Televisa también lo incluya en su programación, ya que ambas partes mantienen conversaciones para sumar una segunda señal.

Por su parte, el encuentro del domingo, la Vuelta en el Estadio Nemesio Díez, estará disponible sin restricciones, ya que tanto TV Azteca como Televisa cuentan con los derechos para emitirlo en abierto.

En síntesis

El partido de Ida de la final será el jueves a las 20:00 hs CDMX en El Volcán.

de la final será el a las en El Volcán. El juego de Vuelta se disputará el domingo a partir de las 19:00 hs CDMX en el Estadio Nemesio Díez.

se disputará el a partir de las en el Estadio Nemesio Díez. La Ida en el Volcán será transmitida en TV Azteca, con posible adición de Televisa.

