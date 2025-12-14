¿Por qué no juega Alexis Vega en Toluca vs. Tigres UANL por la vuelta de la final del Apertura 2025?

Desde las 19:00 horas de la CDMX, Toluca recibe a Tigres UANL en el estadio Nemesio Díez para disputar la vuelta de la final del Torneo Apertura 2025. El equipo dirigido por Antonio Mohamed buscará coronarse bicampeón del futbol mexicano, luego de haber levantado el título del Clausura meses atrás, aunque deberá revertir un marcador adverso.

Publicidad

Publicidad

En el encuentro de ida, Tigres se hizo fuerte en el Estadio Universitario y se impuso por 1-0 gracias a un gol de Ángel Correa. Ahora, el conjunto que conduce Guido Pizarro llega con ventaja y con la misión de sostener ese resultado, o incluso ampliarlo, para volver a proclamarse campeón de la Liga MX en una de las plazas más exigentes del país.

Del lado de los Diablos Rojos, una de las grandes incógnitas pasa por Alexis Vega. El atacante no arrancará el partido como titular, ya que continúa con el proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió durante la fase regular del torneo. A pesar de ello, el cuerpo técnico no descarta que pueda tener participación a lo largo del encuentro.

¿Alexis Vega sumará minutos?

Según pudo confirmar 365Scores México, Alexis Vega está disponible para jugar la gran final de vuelta ante Tigres. Antonio Mohamed decidió incluirlo en la convocatoria a pesar de que el futbolista viene de varias semanas sin actividad, producto de ese problema físico que lo marginó en el tramo final del certamen.

Publicidad

Publicidad

Con la necesidad de remontar la serie, fue el propio Vega quien manifestó su intención de estar presente en la final. Tras evaluar su evolución, tanto el cuerpo técnico como el departamento médico dieron el visto bueno para que pueda sumar minutos, incluso recurriendo a métodos médicos especiales si el desarrollo del partido lo requiere.