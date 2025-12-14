Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

¿Por qué no juega Alexis Vega en Toluca vs. Tigres UANL por la vuelta de la final del Apertura 2025?

El atacante de los Diablos Rojos no estará de arranque en la vuelta de la final del Apertura 2025 ante los felinos en el Nemesio Díez.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Alexis Vega no jugará de titular ante Tigres.
© Getty ImagesAlexis Vega no jugará de titular ante Tigres.

Desde las 19:00 horas de la CDMX, Toluca recibe a Tigres UANL en el estadio Nemesio Díez para disputar la vuelta de la final del Torneo Apertura 2025. El equipo dirigido por Antonio Mohamed buscará coronarse bicampeón del futbol mexicano, luego de haber levantado el título del Clausura meses atrás, aunque deberá revertir un marcador adverso.

Publicidad

En el encuentro de ida, Tigres se hizo fuerte en el Estadio Universitario y se impuso por 1-0 gracias a un gol de Ángel Correa. Ahora, el conjunto que conduce Guido Pizarro llega con ventaja y con la misión de sostener ese resultado, o incluso ampliarlo, para volver a proclamarse campeón de la Liga MX en una de las plazas más exigentes del país.

Del lado de los Diablos Rojos, una de las grandes incógnitas pasa por Alexis Vega. El atacante no arrancará el partido como titular, ya que continúa con el proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió durante la fase regular del torneo. A pesar de ello, el cuerpo técnico no descarta que pueda tener participación a lo largo del encuentro.

¿Alexis Vega sumará minutos?

Según pudo confirmar 365Scores México, Alexis Vega está disponible para jugar la gran final de vuelta ante Tigres. Antonio Mohamed decidió incluirlo en la convocatoria a pesar de que el futbolista viene de varias semanas sin actividad, producto de ese problema físico que lo marginó en el tramo final del certamen.

Publicidad

Con la necesidad de remontar la serie, fue el propio Vega quien manifestó su intención de estar presente en la final. Tras evaluar su evolución, tanto el cuerpo técnico como el departamento médico dieron el visto bueno para que pueda sumar minutos, incluso recurriendo a métodos médicos especiales si el desarrollo del partido lo requiere.

Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Tigres UANL por la Vuelta de la Final del Apertura 2025: TV y streaming online

ver también

Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Tigres UANL por la Vuelta de la Final del Apertura 2025: TV y streaming online

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Sigue EN VIVO Toluca vs. Tigres: minuto a minuto de la vuelta de la final del Apertura 2025
Liga MX

Sigue EN VIVO Toluca vs. Tigres: minuto a minuto de la vuelta de la final del Apertura 2025

¿Qué pasa si Toluca pierde, empata o gana con Tigres por la vuelta de la final?
Liga MX

¿Qué pasa si Toluca pierde, empata o gana con Tigres por la vuelta de la final?

Dónde ver Toluca vs. Tigres UANL por la Final del Apertura 2025
Liga MX

Dónde ver Toluca vs. Tigres UANL por la Final del Apertura 2025

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?
Liga MX

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo