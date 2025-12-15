Tigres estuvo muy cerca de seguir haciendo historia en el futbol mexicano y de conseguir su título número 9, lo que los habría puesto a la par de Cruz Azul. Sin embargo, las cosas no se dieron como esperaban y terminaron como subcampeones. A pesar de haber estado 2-0 arriba en el global, Toluca se hizo fuerte, igualó la serie y llevó el encuentro al tiempo extra, para luego definir todo en una infartante tanda de penales que parecía no terminar nunca.

La afición de los felinos, pese a la derrota, valoró el esfuerzo del equipo y reconoció que dejaron todo en la cancha para intentar quedarse con el campeonato. Por eso, las críticas fueron relativamente pocas. Sin embargo, sí hubo un jugador que recibió la mayor parte de las críticas por su bajo rendimiento en la final.

El apuntado fue Juan Brunetta, futbolista argentino que había tenido un gran torneo, pero que no mostró su mejor versión en la final y recibió comentarios negativos de la afición.

Así criticaron a Brunetta

“Brunetta, nunca voy a olvidar que caminaste en una FINAL DE VUELTA y pediste tu cambio porque te dio frío. Para mí, absolutamente nada que hacer en Tigres”, escribió un aficionado. Otro agregó: “No quiero volver a ver a Nico Ibáñez y Juan Brunetta con la playera de Tigres”.

Un seguidor más expresó: “Mira que nunca soy de señalar a un jugador, menos en instancias así, pero lo de Juan Francisco Brunetta debe de ser lo último con la playera amarilla. Hijo de su **** se la pasó caminando todo el partido y encima se hace el acalambrado”.

Finalmente, el mismo aficionado escribió: “Por el bien de Tigres y del mismo jugador, Brunetta debe de irse a jugar a Pumas, Puebla o Juárez, a esos equipos en donde nunca va a jugar finales ni echarse el equipo al hombro”.

En síntesis