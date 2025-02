Rayados recibe este sábado 1 de febrero a Necaxa por la Jornada 5 del Clausura 2025. Monterrey todavía no pudo ganar en la Liga MX y necesita imperiosamente conseguir su primer triunfo del año y el partido de esta noche en el Gigante de Acero es una nueva oportunidad.

El equipo de Martín Demichelis viene de igualar por 3-3 con Atlas el miércoles pasado, mientras que Necaxa perdió por 3-1 con Cruz Azul. Sin embargo, los Rayos tienen 6 puntos en el Clausura 2025, es decir cuentan con 3 unidades más que Monterrey.

Rayados acumula tres empates y una derrota en el torneo. Debido a esta crisis actual del equipo, Martín Demichelis empezó a tomar decisiones y una está relacionada a la portería. Por este motivo, Esteban Andrada no jugará este sábado contra Necaxa.

El entrenador argentino reveló en la conferencia de prensa previa al partido que le dará la oportunidad a Luis Cárdenas y dejará en la banca a Esteban Andrada, quien en los últimos días ha tenido dificultades y cometió errores, principalmente el fin de semana pasado en la derrota con Pachuca.

Martín Demichelis le dio la titularidad a Luis Cárdenas (Getty Images)

“No es algo que no se sepa, ¿no? El puesto del arquero es el más injusto y en el que más expuestos están ante los errores, tienen un margen muy limitado de error. Quizás, los tantísimos errores en los jugadores de campo no quedan expuestos en el resultado final o en el del rival, entonces partamos de esa base”, explicó Martín Demichelis.

“Dentro de todo este contexto que se ha dado, el análisis que yo tengo que hacer y que no voy a puntualizar a que me refiero, pero que son muchas cosas para haber considerado que mañana ataje Mochis”, agregó el técnico de Rayados. De esta manera, Luis Cárdenas volverá a tener una oportunidad después del buen rendimiento que mostró en la Liguilla del Apertura 2024, cuando Esteban Andrada no pudo estar por lesión.

