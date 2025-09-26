A un mes de su salida del Monterrey, el guardameta argentino Esteban Andrada pudo tener su ansiado debut en el Zaragoza, su nuevo equipo en el futbol europeo. La ‘Sabandija’ cumplió un sueño pendiente y se estrenó en el Viejo Continente a sus 34 años de edad, y según los presentes, lo hizo de la mejor manera.

Desde su llegada a España hace algunas semanas, el portero había estado en tres convocatorias, pero en todas había sido suplente. Ante los malos resultados del equipo, el entrenador modificó el once inicial, introdujo al albiceleste y el arquero aprovechó su chance logrando la valla en cero, además de completar un encuentro redondo.

Al Real Zaragoza se le venía haciendo esquiva la victoria, y en las suplencias del ex Rayados había sumado dos empates y una derrota. Tras sumarlo a la alineación titular, el conjunto español volvió al triunfo y venció por 1-0 al Mirandés y con el agregado de hacerlo en condición de visitante. Gracias a ello, escalaron varias posiciones en la tabla de la Liga.

Luego de los tres puntos conseguidos fuera de casa, Gabi, director técnico de los ‘Leones’, elogió el estreno del argentino en la portería del Zaragoza. “Andrada nos da jerarquía y poso, y el equipo crece, con él hemos ganado ese poso que muchas veces a los equipos que no van tan bien les falta“, sostuvo el entrenador del primer equipo, que tomó la decisión de mandar a la banca al titular y reemplazarlo con ‘Sabandija’.

No sólo el estratega de Zaragoza dedicó buenas palabras a Esteban Andrada en su primer partido en España: los aficionados también mostraron sensaciones positivas para con el estreno con pasado en México. A través de las redes sociales, los fanáticos hicieron énfasis en la seguridad que transmitió y en su capacidad de jugar con los pies.

El resumen del triunfo de Zaragoza en el debut de Esteban Andrada: