¿Cómo se llaman y qué animales son las tres mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

FIFA dio a conocer los nombres, las especies y el por qué de cada una de las mascotas elegidas para la Copa del Mundo 2026.

Por Tomas Vetere

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 no deja de achicarse. FIFA dio a conocer los grupos definitivos para la realización de esta nueva edición y solo resta disfrutar del evento más esperado por los aficionados del futbol. El certamen ya tiene su canción oficial confirmada y también sus mascotas:

Las tres mascotas de FIFA para el Mundial 2026

Maple (Alce)

”Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado. Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, tiene un sinfín de historias que contar”.

Zayu (Jaguar)

”Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo de su país. Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría. Es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Es un símbolo de la celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México”.

Sigue EN VIVO el sorteo de la Copa del Mundo 2026: FIFA confirma desde Washington los grupos

Clutch (Águila)

”Recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta de cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo”.

