¿Cómo se llaman y qué animales son las tres mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 no deja de achicarse. FIFA dio a conocer los grupos definitivos para la realización de esta nueva edición y solo resta disfrutar del evento más esperado por los aficionados del futbol. El certamen ya tiene su canción oficial confirmada y también sus mascotas:

Las tres mascotas de FIFA para el Mundial 2026

Maple, Zayu y Clutch animarán a Canadá, México y Estados Unidos (Getty Images)

Maple (Alce)

”Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado. Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, tiene un sinfín de historias que contar”.

Zayu (Jaguar)

”Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo de su país. Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría. Es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Es un símbolo de la celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México”.

Clutch (Águila)

”Recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta de cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo”.