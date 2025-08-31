La estadía de Esteban Andrada en Rayados podría acabarse prontamente. Luego de ser borrado por Doménec Torrent para el Apertura 2025 , el guardameta argentino se marcharía de Monterrey tras cuatro años para probar suerte por primera vez en el futbol europeo.

ver también ¿Lo logrará? Rayados se encamina a alcanzar una de las mejores marcas de su historia

De acuerdo a la información de César Luis Merlo en el portal AM, el futbolista de 34 años está cerca de fichar por Real Zaragoza de la segunda división española en condición de cedido por un año y con obligación de compra en caso de que se cumplan algunas condiciones.

De esta manera, la institución ibérica le ganó la pulseada a Al-Najma de Arabia Saudita, que había logrado avanzar en las pláticas con Rayados para hacerse con los servicios del portero por un año, sin cargo y con opción de compra de dos millones de dólares. Al cabo, todo hace indicar que Andrada emprenderá su rumbo hacia España en los próximos días.

Publicidad

Publicidad

Esteban Andrada jugará en Real Zaragoza de la segunda división española. (Getty Images)

Cabe destacar que Real Zaragoza no comenzó de buena manera el campeonato de la segunda división española. Sobre nueve puntos posibles, apenas consiguió uno como consecuencia de un empate y dos derrotas. También participará de la Copa del Rey 2025-2026.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los números de Esteban Andrada en Rayados

En su paso por Rayados, Esteban Andrada disputó 161 partidos con 157 goles recibidos, 58 vallas invictas, 25 tarjetas amarillas y una roja recibida. Además, conquistó el título de Concachampions 2021.

Desde la llegada de Doménec Torrent, el argentino tan solo disputó los cuatro encuentros pertenecientes al Mundial de Clubes 2025. Luego, con una operación de codo derecho producto de una bursitis crónica, perdió su puesto a manos de Santiago Mele.