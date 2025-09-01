Rayados de Monterrey no tuvo un buen arranque de año bajo la dirección de Martín Demichelis, situación que llevó a la directiva a tomar la decisión de despedirlo. En su lugar llegó Domenec Torrent, quien rápidamente logró cambiar la dinámica del equipo y devolverle confianza a la afición regiomontana.

La llegada del entrenador español coincidió con un gran desempeño de los regios en el Mundial de Clubes, un impulso que permitió comenzar la nueva temporada con resultados muy positivos. Aunque en su debut en el Apertura 2025 sufrieron una dura derrota por 3-0 ante Pachuca, el equipo supo reponerse de manera inmediata.

Tras ese golpe inicial, Rayados encadenó seis victorias consecutivas, que lo dejaron como único líder en la tabla de posiciones, dejando en claro que son uno de los grandes candidatos a quedarse con el título ya que tienen una plantilla repleta de figuras.

En las últimas horas, el club anunció la salida de Esteban Andrada, portero que no sería considerado en los planes futuros pese a su destacado rendimiento en el Mundial de Clubes. Con la llegada de Mele, el futbolista argentino perdió terreno en el equipo.

Rayados despidió a Andrada

El mensaje oficial de Rayados en redes sociales fue claro: “Éxito en tus próximos proyectos, Esteban Andrada. Juntos conseguimos una Concachampions, y ahora te deseamos lo mejor en la vida y en la cancha”. Andrada continuará su carrera en el Real Zaragoza de España, cerrando un ciclo importante en Monterrey.

Los detalles de las negociaciones

El portero llega al equipo español a préstamo para jugar en la segunda división. En caso de que su equipo logre el ascenso a La Liga, hay una opción de compra obligatoria que los europeos deberán ejecutar.