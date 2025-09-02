Luego de un extenso período juntos, los caminos de Esteban Andrada y Monterrey se han separado: el guardameta argentino retiró sus pertenencias de las instalaciones de El Barrial y ya se encuentra camino a España, donde firmará contrato con el Zaragoza de la Segunda División de aquel país, en lo que será su primera experiencia en el futbol europeo.

En el aeropuerto, previo a subirse al avión que lo llevaría al otro lado del Atlántico, ‘Sabandija’ se tomó unos instantes para conversar con los medios. Durante la breve rueda de prensa, el experimentado portero le envió un recadito a la directiva de Rayados, producto de las sensaciones que le dejó su marginación del primer equipo.

Desde el mes de junio, el club tomó la decisión institucional de cambiar al arquero titular, más allá de luego de esa determinación ratificar a Andrada como el de la partida para los juegos del Mundial de Clubes. El portero albiceleste, entonces, vio como contradictorias aquellas dos medidas, y no quedó conforme con los movimientos de las autoridades.

Esteban Andrada se despide del Monterrey [Foto: Getty]

“Las formas no me gustaron, me hubiese gustado que me lo hubiesen dicho antes del Mundial de Clubes porque uno tenía más posibilidades de buscar otra situación u otros equipos; pero bueno, uno lo respeta, esto es así, uno tiene que tomar decisiones a veces en la vida y bueno las respeté cuando me lo dijeron y ya está”, señaló Esteban Andrada con su maleta a mano, en respuesta a los interrogantes de los periodistas presentes.

Respecto a su último par de meses ‘parado’, el guardameta argentino aclaró la situación y confesó que todo este año atajó con molestias. “¿La operación del codo? Uno vino jugando durante 8 meses con el codo inflamado, y con dolor y todo seguí jugando hasta que tuve el parate que me confirmaron que iba a parar, y ahí decidí operarme porque ya no podía más con el codo, así que eso fue lo único que pasó”, sostuvo ‘Sabandija’, que en el último tiempo sólo apareció por las redes sociales pero no tuvo minutos con el equipo.

El ex Boca, Lanús y Arsenal aclaró luego su declaración y manifestó que, si bien se distanció de las maneras del ‘Tato’ Noriega’, comprende y acepta el cambio de rumbo de quienes conducen al Monterrey. “Si el club fue injusto no lo sé, pero llevaba 4 años aquí y hay veces que por ahí el club tiene otro proyecto y necesita cambiar de jugadores; es como en la vida, hay veces que te necesitan y veces que no”, afirmó el portero saliente de Rayados.

Por último, previo a partir hacia el Zaragoza de España, Andrada dejó palabras de cariño para todos quienes integran el mundo Rayados. “En lo personal no me llevo nada malo de la dirigencia, sé que el fútbol es así, y trato de tomarlo de la mejor manera porque el día de mañana uno puede obviamente estar en un buen momento; trato de llevarme lo mejor de Monterrey, pude cerrar una etapa muy buena en el Mundial de Clubes y me llevo eso último como lo más lindo“, concluyó el futbolista que le dejó su lugar al joven portero uruguayo Santiago Mele.