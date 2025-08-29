La séptima fecha del Apertura 2025 se trasladará al Estadio Cuauhtémoc, donde Club Puebla recibirá a partir de las 21:05 horas (CDMX) a un Rayados que llegará como el líder de la Liga MX. Para este encuentro, Doménec Torrent, entrenador de La Pandilla, realizó algunas modificaciones en su once inicial con respecto a la victoria frente a Necaxa (3-0).

Al respecto, uno de los que no repetirán en la alineación titular será el lateral izquierdo Gerardo Arteaga, quien estará en la banca. Esta decisión es llamativa ya que el ex Santos Laguna inició en cuatro de los seis partidos que disputó su equipo en este torneo, aunque cabe destacar que durante el principio de esta semana no entrenó con el resto de sus compañeros ya que fue convocado al microciclo de Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Lo mismo sucedió con Germán Berterame y Fidel Ambriz.

Cabe destacar que, junto con los seis partidos disputados en el marco del torneo local, el defensa de 26 años también participó en dos juegos sobre tres posibles en el marco de la primera fase de la Leagues Cup 2025.

Así las cosas, Rayados se presentará en el Estadio Cuauhtémoc con: Santiago Mele; Ricardo Chávez, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Luis Reyes; Óliver Torres, Jesús Corona; Jesús Corona, Sergio Canales, Lucas Ocampos; y Germán Berterame.