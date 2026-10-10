Por qué no juega Gilberto Mora el Juárez vs Xolos

Este sábado se disputa la Jornada 11 del Apertura 2026 y comienza con un duelo entre FC Juárez y Xolos en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los puntos para el cuadro de Sebastián Abreu son importantes si no quieren salir de zona de clasificación, mientras que a los Bravos les urge sumar. La mala noticia para los rojinegros es que no contarán con su estrella, Gilberto Mora.

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Esta noticia llama la atención, porque medios de Juárez reportaron una alta venta de boletos para ver a la joya mexicana que estaría a unos días de concretar su salida a Europa. Sin embargo, el jugador de Tijuana sí hizo el viaje, aunque se mantenía la duda si podría jugar o no, después de dejar la concentración de la Selección Mexicana.

¿Por qué no juega Gil Mora?

Y es que hay que recordar que en la Fecha FIFA se confirmó que Gil tuvo molestias en el tobillo y de nueva cuenta apareció el tema de la pubalgia, por lo que habría regresado a su tratamiento con los médicos de Tijuana. El tema con ello es que de lunes a miércoles no entrenó con el conjunto de manera habitual sino que lo hizo diferenciado.

Pero para el jueves 8, según lo reportado por AS, ya habría estado al 100% en el trabajo grupal, de esta manera se habría tomado la decisión de que estuviera con la plantilla para este duelo aunque no lo haría como titular y ni siquiera en la banca, puesto que en la alineación que ya presentó no está considerado para el duelo.

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En síntesis